ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Final Four'da

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Mustafa ERCAN-Soner AYDIN / MERSİN, (DHA)

SALON: Servet Tazegül

HAKEMLER: Viola György, Franko Gracin, Radomir Vojinovic

ÇBK MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ: Asena Yalçın, Gamze Takmaz, Dubljevic 9, Cornelius 9, Gökşen Fitik 5, Sinem Ataş 3, Williams 14, Gray 27, Hollingswort 6, Hayes 13, Crvendakic 5, Esra Ural Topuz.

TANGO BOURGES: Anderson 8, Steinberga 14, Myem 5, Mchel 4, Guapo 11, Zodia 2, Godin 6, Duchetn 8, Alexander 5.

1´İNCİ PERİYOT: 19-18

İLK YARI: 46-33

3´ÜNCÜ PERİYOT: 69-46

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Kadınlar EuroLeague Çeyrek Final üçüncü maçında konuk ettiği Tango Bourges´i 91-63 yenerek adını Final Four'a yazdırdı.

DHA-Spor Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN-Soner AYDIN

2023-03-22 21:37:50



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