Mersin'de 'yüksek kazançlı ek iş vaadi' ile dolandırıcılığa 4 tutuklama

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Soner AYDIN/ MERSİN, (DHA)-MERSİN'de sosyal medyada 'yüksek kazançlı ek iş vaadi' ile dolandırıcılık yaptığı ileri sürülüp, gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yaptığı belirlenen suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. Ekipler, 5 şüphelinin sosyal medya üzerinden 'yüksek kazançlı ek iş vaadi' ile 40 kişiyi dolandırdığını tespit etti. Harekete geçen ekipler, 20 Mart'ta operasyonla 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 4 cep telefonu, 1 flash bellek, 5 sim kart, 5 banka kartı, 1 kurusıkı tabanca ile 34 mermi ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN

2023-03-23 12:50:01



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