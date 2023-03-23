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Pakistan'ın ikinci yardım gemisi Mersin Limanı'nda

DHA

Pakistan'ın ikinci yardım gemisi Mersin Limanı'nda


Soner AYDIN/ MERSİN, (DHA)TÜRKİYE'deki afetzedelere çadır taşıyan Pakistan Deniz Kuvvetleri'ne ait ikinci gemi, Mersin Limanı'na geldi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Pakistan, deniz yoluyla da yardımlarını Türkiye'ye gönderiyor. Üç gün önce gelen birinci geminin ardından Pakistan Deniz Kuvvetlerine ait 'Moawin' isimli yardım gemisi de Mersin Limanı'na ulaştı. Çadır ve battaniye malzemeleri taşıyan gemiyi, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ile Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yousaf Junaid karşıladı. Pakistan Milli Marşı eşliğinde Pakistan bayrağı göndere çekildi.
Büyükelçi Junaid, konuşmasında, kardeş Pakistan Türkiye ilişkisinin ortak inanç, kültürel ve dilsel yakınlıklar ve ortak tarih üzerine kurulu olduğunu belirtti. Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, depremin ilk anlarından itibaren devletin bütün kurum ve kuruluşlarıyla vatandaşın yanında olduğunu belirterek, Türkiye ile dayanışma içinde olan Pakistan'a ve diğer ülkelere teşekkür etti.
'PAKİSTAN ÇOK CİDDİ KATKILAR SAĞLADI'
Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay ise konuşmasında, "Pakistan, Milli Mücadele zamanlarında maddi ve manevi nasıl destek verdiyse, bugün de deprem felaketinde yine aynı kardeşlikle, dostlukla, hissiyatla yanımızda oldu. Son 100 yılın en büyük felaketi olarak değerlendirilen bu acı günümüzde yanımızda oldukları için Pakistanlı kardeşlerimize bir kere daha teşekkür ediyorum. Pakistan burada çok ciddi katkılar sağladı. Pakistanlı kardeşlerimizin yapmış olduğu bu fedakarlığı asla unutmayacağız. Türkiye ve Pakistan olarak hem uluslararası alanda hem de bölgeyi ilgilendiren meselelerde, insanlığın tamamını ilgilendiren konularda ortak hedeflerle birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Biz inşallah Türkiye ve Pakistan'ın büyüyerek, güçlenerek ilelebet payidar olacağını umut ediyoruz. Kısa zamanda inşallah depremin oluşturduğu yaraları da sarıp, sağlık ve iyilik içinde yaşamayı Rabbimden niyaz ediyorum" dedi.
'PAKİSTAN'IN, TÜRK MİLLETİNİN GÖNLÜNDE HER ZAMAN ÖZEL BİR YERİ VAR'
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı da Pakistan'ın, Türk milletinin gönlünde her zaman özel ve müstesna yeri olduğunu söyleyerek, "Bunun dünyada çok az örneği vardır. Özellikle zor zamanlarda gösterdiğimiz dayanışma ülkelerimiz, halklarımız arasındaki kuvvetli bağların, şüphesiz müminler kardeştir şiarıyla hareket etmenin en somut örneğidir. Maalesef 6 Şubat'ta insanlık tarihinin en büyük doğal felaketlerinden biriyle ülkemiz sarsıldı. Devletimiz tüm kurumlarıyla, imkanlarıyla birlikte ilk andan itibaren sahadaydı. İnanıyoruz ki Rabbimizin gücü, devletimizin kudret ve gayretiyle, yine dostlarımızın yardımıyla Türkiye, bu yaraları en kısa sürede saracaktır. Yıllardır dünyanın dört bir yanında insanların imdadına koşan Türkiye, hiçbir ülkenin tek başına mücadele etmesi mümkün olmayan bu afette, bugüne kadar gösterdiği çabaların karşılığını görmüş, Pakistan'ın da aralarında bulunduğu 90 ülkeden gelen arama-kurtarma ekipleriyle 130'ya yakın ülkeden gelen yardımlar nedeniyle yaraların sarılmasında müthiş bir yardım görmüştür. Pakistan donanmasına ait gemiyle getirilen ve bugün ülkemize teslim edilen bu insani yardımlar için teşekkür ediyorum. Bugün getirilen çadırların özellikle depremzedelerimizin barınma ihtiyaçlarının karşılanmasında çok önemli bir destek verdiğini ifade etmek istiyorum. Gösterdiğiniz dayanışma, devletlerimiz ve insanlarımızın arasındaki gönül bağını daha da kuvvetlendirecektir. Pakistanlı kardeşlerimizin yardımlarını teslim alırken aynı zamanda, Pakistan Milli Günü için de bir aradayız. Bugün Pakistan'ın kurucu liderlerinin bağımsızlık fitilini ateşledikleri gün. Bu vesileyle Pakistan'ın milli gününü tebrik ediyoruz, 'Çok yaşa Pakistan' diyoruz. Mükemmel seviyede seyreden ikili ilişkilerimizin, iki ülkenin ortak çıkarları temelinde, önümüzdeki dönemlerde de daha ivme kazanarak gelişeceğine inanıyoruz" diye konuştu.
PAKİSTAN MİLLİ GÜNÜ KUTLANDI
Pakistan Milli Günü'nün de kutlandığı geminin güverte bölümündeki törende Pakistan bayrağı göndere çekilip 2 ülkenin milli marşı söylendi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN
2023-03-23 15:09:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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