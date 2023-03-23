Bakan Kasapoğlu, orucunu depremzedelerle birlikte açtı



Soner AYDIN/ MERSİN, (DHA)GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Mersin'deki kız öğrenci yurdunda barınan depremzedelerle iftar yaptı.

Bakanlığa bağlı Mersin Kız Öğrenci Yurdu´nda depremzedeleri ziyaret eden Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, iftar yemeğine katıldı, orucunu depremzedelerle birlikte açtı. Burada depremzedelerle bir süre sohbet eden Bakan Kasapoğlu, afette yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diledi. Bakan Kasapoğlu, "İnşallah bu zor günleri tıpkı bugün ve bugüne kadar olduğu gibi omuz omuza el ele vererek, yaralarımızı sararak, onararak birlikte atlatacağız. Çünkü bir yandan hayat devam ediyor. Hayatın sorumlulukları, o anlamdaki hüzünleri, sevinçleri devam ediyor. Elbette devlet olarak en başından beri süreçleri en iyi noktaya götürene kadar yanınızda olacağız. Bu yurt, gençler, üniversite öğrencileri için yapılmış bir yurt ama hamdolsun zor zamanlarda bu ülkenin tüm evlatları için. İşte burada 7'den 70'e vatandaşlarımız var. Bir yuva olduğunu gösterdi. Biz de sizleri en güzel şekilde bu süreçte ağırlamanın gayretindeyiz. Ne gerekiyorsa başta değerli gençlerimiz, büyüklerimiz olmak üzere yaraları sarma, daha mutlu günlere yürüme adına tüm imkanlarımızla yanınızda olacağız" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mersin Soner AYDIN

2023-03-23 22:19:50



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