ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi - Beşiktaş: 90-75

Mustafa ERCAN-Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)
SALON: Servet Tazegül
HAKEMLER: Aytuğ Ekti, Anıl Veziroğlu, Samet Biner
ÇBK MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ: Gamze Takmaz, Gökşen Fitik 3, Williams 9, Gray 17, Hayes 23, Asena Yalçın 4, Özge Özışık 10, Cansu Köksal Öngüner 13, Sinem Ataş 3, Esra Ural Topuz 8.
BEŞİKTAŞ: Evans 7, İrem Naz Topuz 9, Elif Bayram 16, Billings 21, Melek Uzunoğlu 2, Yağmur Kübra Taşar 7, Meltem Topaloğlu 2, Kübra İmren Sevindik 11, Zeynep Can.
1'İNCİ PERİYOT: 22-19
İLK YARI: 49-35
3'ÜNCÜ PERİYOT: 67-51
5 FAUL: Asena Yalçın (ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi)
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 22´nci haftanın erteleme maçında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, sahasında Beşiktaş'ı 90-75 yendi. (DHA)DHA-Spor Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN-Soner AYDIN
2023-03-24 21:51:33
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