ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi - Beşiktaş: 90-75

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Mustafa ERCAN-Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)

SALON: Servet Tazegül

HAKEMLER: Aytuğ Ekti, Anıl Veziroğlu, Samet Biner

ÇBK MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ: Gamze Takmaz, Gökşen Fitik 3, Williams 9, Gray 17, Hayes 23, Asena Yalçın 4, Özge Özışık 10, Cansu Köksal Öngüner 13, Sinem Ataş 3, Esra Ural Topuz 8.

BEŞİKTAŞ: Evans 7, İrem Naz Topuz 9, Elif Bayram 16, Billings 21, Melek Uzunoğlu 2, Yağmur Kübra Taşar 7, Meltem Topaloğlu 2, Kübra İmren Sevindik 11, Zeynep Can.

1'İNCİ PERİYOT: 22-19

İLK YARI: 49-35

3'ÜNCÜ PERİYOT: 67-51

5 FAUL: Asena Yalçın (ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 22´nci haftanın erteleme maçında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, sahasında Beşiktaş'ı 90-75 yendi. (DHA)DHA-Spor Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN-Soner AYDIN

2023-03-24 21:51:33



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