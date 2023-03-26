Depremzede çocuklar çizim atölyesinde buluştu



MERSİN, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin ardından Mersin´e gelen çocuklara yönelik farklı şehirlerden gelen gönüllü sanatçılar tarafından oluşturulan çizim atölyesinde çocuklar hem yüzlerini hem kağıtları boyadı.

Mersin´de, deprem bölgelerinden gelen vatandaşların hizmetine açılan geçici barınma alanlarında kalan çocuklara yönelik hayata geçirilen sosyal aktiviteler devam ediyor. Farklı kentlerden gelen karikatür ve grafik sanatçıları, Erdemli Hal Kompleksi, Davultepe Öğrenci Yurdu ve Tarsus Berdan Konukevi´nde kalan çocuklara yönelik çizim atölyesi gerçekleştirdi. Atölyeye katılan çocuklar boyaların içinde eğlenceli vakit geçirirken hem sosyalleşme hem de depremin etkisinden bir nebze de olsa uzaklaşma fırsatı buldu.

Etkinliğe katılan karikatürist Emrah Ablak, "Çocuklarla, resimle ilgili şu yüzden çalışmak istedim; kendim de çocukluğumda çok fazla gezdim babamın işi nedeniyle. Memleketi, arkadaşları bırakıp başka bir yere gidiyorsun. Oraya çabuk alışamıyorsun. Çocuğun oyun ihtiyacı var ve kağıt çocuk için bir oyun alanı aslında. Çocuklar resim yapmazlar, kağıdın içinde oyun oynarlar ve onları bir süre dış dünyadan kurtaran bir şey o. Aynı zamanda bir zihin idmanı. Ben de çocuklarla onu yapmaya geldim buraya. Burada depremzede çocuklarımız var ve onların da sıkıntıları var. Bir süre için o sıkıntılı dünyadan kafalarını kurtarmak ve kağıdın içinde çizgi dünyasında kendi dünyalarını bir an için kurup onları rahatlatacak pratiği onlara öğretmek amacıyla buradayız" dedi.

`HATAY'IN DÜZELMİŞ HALİNİ YAPTIM'

Atölyeye katılan miniklerden Hanife Nur İstanbullu, "Burada çok eğleniyoruz. Resim yeteneğimin olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlarımı çok seviyorum, ayrıca öğretmenlerimiz de çok güzel. Resim yaptım, Hatay´ın düzelmiş halini yaptım. İnşallah yakında Hatay çok renkli olacak yine eskisi gibi. Ben öyle umut ediyorum" diye konuştu.

Atölyeye katılan çocukların ailelerinden Hüseyin Reyhanoğlu ise "Çocuklarımızı depremin etkisinden kaçırmak için biz de bu etkinliğe katıldık. Gelir gelmez çocuklar boya kalemlerini, defterlerini aldılar. Çok eğlendiler; çizdiler, yazdılar. Buradaki emekçi arkadaşlar sağ olsunlar çok ilgilendiler. Önce yüzlerini boyadılar, tabii herkes kendi modelini seçti. Kızım da kedicik oldu" dedi. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez MERSİN, (DHA)

2023-03-26 12:20:54



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.