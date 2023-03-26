Minibüste kadınların kavgası kamerada

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Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)MERSİN'in Tarsus ilçesinde seyir halindeki minibüste 2 kadının kavga ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Eski Ömerli Mahallesi Yeşilyol Caddesi'nde seyreden bir minibüste meydana geldi. Tarsus Ulaşım A.Ş.'ye ait minibüsteki 2 kadın önce tartıştı, ardından kavga etti. O anlar, minibüsün güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde; tartışan kadınların kavgaya tutuştuğu, ardından araya diğer yolcuların girdiği görüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2023-03-26 12:23:03



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