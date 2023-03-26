Limon yüklü kamyon seyir halindeyken alev aldı

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Okan ÇALIŞKAN/TARSUS, (Mersin), (DHA)MERSİN'in Tarsus ilçesinde İlimon yüklü kamyon seyir halindeyken alev aldı. İtfaiyenin söndürdüğü kamyon kullanılamaz hale gelirken tonlarca limon da ziyan oldu.

Kaza D-400 karayolu Yenice mevkisinde meydana geldi. İ.Ç. yönetimindeki 33 AJB 013 plakalı limon yüklü kamyonun motor kısmından duman çıkmaya başladı. Sürücü İ.Ç., kamyonu yolun sağına çekerek aracı terk etti. kamyon birden alev alırken, İ.Ç.'nin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle alevler söndürülürken, kamyon kullanılamaz hale geldi, tonlarca limon da zarar gördü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2023-03-26 20:33:34



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