Mersin'de fuhuş operasyonunda 11 tutuklama

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MERSİN, (DHA)-MERSİN'de polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 11'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde organize şekilde fuhuş yapan, yaptıran, aracılık eden, yer temin eden şüphelilerin tespitine yönelik çalışma başlattı. Teknik ve fiziki çalışmanın ardından polis 14 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda ayrıca 7'si yabancı uyruklu 32 kadın kurtarıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 1 şüpheli, serbest bırakıldı. Polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 11'i tutuklandı, 2'sine de adli kontrol şartı ile ev hapsi uygulandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez MERSİN, (DHA)

2023-03-28 10:35:29



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