Enkaz altından çıkarılan bebek, 50 gün sonra ailesine kavuştu

Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde bebekleri enkaz altında kalan ardından kurtarma ekipleri tarafından çıkarıldıktan sonra Mersin'e getirilen ailenin bebeği, DNA testlerinin ardından 50 gün sonra anne ve babasına teslim edildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kurtarma ekiplerince enkazdan kurtarılan bebekler, DNA testlerinin ardından ailelerine teslim ediliyor. Kahramanmaraş'ta yaşayan yabancı uyruklu Katibe ve Naser Alkhalef çiftçinin evleri depremde yıkıldı. 3 çocuklu ailenin 10 aylık bebekleri Musa Alkhalef enkaz altında kaldı. Yapılan arama-kurtarma çalışmalarında bebek bulunduğu yerden sağlıklı bir şekilde çıkartılıp, Mersin Şehir Hastanesi'ne getirildi. Aile 50 gündür çocuklarını ararken, Mersin'den gelen mutlu haberle sevindi. Çocuklarının Davultepe Çocuk Evleri Sitesi'nde olduğunu öğrenen aile, bugün Mersin'e gelerek DNA testi yaptırdı. Yapılan test sonucunda çocukların, ailenin olduğu belirlenip teslim edildi.

'HER YERDE BEBEĞİMİZİ ARADIK'

Bebeğine kavuşmaktan dolayı çok mutlu olduklarını kaydeden anne Katibe Alkhalef, "Kahramanmaraş'a yeni gitmiştik. Eşim daha yeni işe başlamıştı. Depreme evde yakalandık. Evimiz yıkıldı. Bebeğimize ulaşamadık. Her yerde bebeğimizi ararken Mersin'den haber geldi. Bebeğimize kavuştuk. Çok mutluyum. Herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Baba Naser Alkhalef de mutlu olduklarını belirterek yetkililere teşekkür etti.

'28 ÇOCUK AİLELERİNE TESLİM EDİLİ'

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Aysel Gürsoy da deprem bölgelerinden yaralı olarak Mersin'e getirilen depremzede çocukları, tedavilerinin ardından devlet korumasına aldıklarını vurgulayarak, "Bakım ve koruma altına aldığımız çocuklarımızın aile tespit çalışmalarını, gerekirse DNA testlerini yaptık. Ailesiyle resmi bağını teslim ettiğimiz 28 yabancı uyruklu çocuğumuzu ailelerine teslim ettik. Şu an kurumumuzda 5 yabancı uyruklu çocuğumuz kaldı. Bu çocuklarımızla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Çocuklarımız ailelerine kavuştuğu için çok mutluyuz. Musa'yı da biz 21 gün önce devlet korumasına aldık. Burada bütün bakımlarını üstlendik. Bugün Musa'yı ailesiyle kavuşturmanın mutluluğunu yaşadık" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN

