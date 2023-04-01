ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi - Çankaya Üniversitesi: 114-67 

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)
SALON: Servet Tazegül
HAKEMLER: Özge Şentürk Bayraktar, Abdullah İlik, Furkan Keseratar
ÇBK MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ: Asena Yalçın 29, Gamze Takmaz 10, Özge Özışık 5, Gökşen Fitik 15, Cansu Köksal Öngüner 7, Sİnem Ateş 17, Elizabeth Olatoyo Williams 5, Chelsea Gray 2, Renara Tıffany Hayse 10, Esra Ural Topuz 14.
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ: Ayşe Cora 15, İdil Türk 3, Sena Özekli, Gülse Uğur 19, Melike Yalçınkaya 16, Güzem Tüzün, Aleyna Fatma Gengizhan, Melike Tuğba Ora 14.
1'İNCİ periyot:23-13
DEVRE: 57-33
3'ÜNCÜ PERİYOT: 88-47
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Nilay Aydoğan Sezonu´nda ligde normal sezon müsabakalarının tamamlanmasının ardından ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi ile Çankaya Üniversitesi play-off eşlemesi için karşı karşıya geldi. Merkez Yenişehir ilçesindeki Servet Tazegül Spor Salonu'ndaki karşılaşmaya ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi Asena Yalçın, Gamze Takmaz, Elizabeth Olatoyo Williams, Chelsea Gray, Renara Tıffany Hayse beşlisi ile parkeye çıktı. Ev sagibi ekip maçı 47 sayı farkla 114-67 kazanarak taraftarını sevindirdi.DHA-Spor Türkiye-Mersin / Yenişehir Mustafa ERCAN
2023-04-01 17:16:35
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.