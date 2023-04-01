Damdaki Kemancı kapalı gişe sahnelendi



Mustafa ERCAN/ MERSİN, (DHA)MERSİN Devlet Opera ve Balesi, uzun süredir prova çalışmalarını sürdürdüğü bir Broadway müzikali olan Damdaki Kemancı'yı, sanatseverlerin biletlerini günlerce önceden alması nedeni ile kapalı gişe prömiyerle sahneledi.

Mersin Devlet Opera ve Balesi, Damdaki Kemancı'yı Kültür Merkezi Opera Sahnesinde, sanatseverlerle buluşturdu. İkinci gösterimi 4 Nisan Salı saat 20:30´da sahnelenecek olan müzikal 1905 Çarlık Rusya´sında, gelenek ve devrim arasında sıkışmış küçük bir köy olan Anatevka´da geçerken, kişisel ve siyasal çatışmalar, karısı ve kızlarıyla yokluk içinde zor bela yaşayan Sütçü Tevye ve ailesinin yaşadıklarını anlatıyor.

Müzikalin şarkı sözleri Sheldon Harnıck, metni Joseph Stein´e ait eserin Türkçe çevirmenleri ise Aytuğ Ülgen ve Melis Yavuz imzası taşıyor. Eserin rejisörlüğünü ünlü oyuncu ve yönetmen Volkan Severcan yaparken, orkestra şefliğini ise Aytuğ Ülgen üstleniyor. Eserin dansları Mersin Devlet Opera ve Balesi Müdür ve Sanat Yönetmeni Serbülent Biçer ile Ankara MDT Sanat Yönetmeni Özgür Adam İnanç tarafından hazırlandı. Koro şefliğini Anıl Aydın´ın yaptığı eserin dekor tasarımı Hatice Kaptı, kostüm tasarımı Özlem Topuz, ışık tasarımı Tarı Deniz, video-projeksiyon tasarımı ise Umut Sinan Özdemir üstlendi.

Mersin Devlet Opera ve Balesi Orkestrası ve koro sanatçılarının da görev aldığı eserde başlıca rolleri, Kenan Korbek, Nehan Çetin, Rukiye Neslihan Ulaş, Ayşe Pınar Balay, Dilara Yanar, Özlem Pamuk, Itır Gözde Tuyan, Pınar Duygu Çınar, Başak Yıldız, Orhan Güllüler, Korhan Dinçer, Kazım Erdem Özdemir, Talat Tolga Erden, Ayşin Alev Lala, Ayşe Tamara Erdem. Arte Yıldız, Yusuf Ziya Büyükaslan, Mahmut Uğur Nas, Mehmet Özkan Çavdaroğlu, Levent Yetkin, Cemal Eftal Böllü, Cumhur İbili, Hasan Berk, Hakan Yıldız, Ozan Erdönmez, Ercüment Şirin, Ceren Göğüş, Onur Polat, Utku Göksal, Ünsal Öztekin, Ali Ulvi Karaca paylaşıyor. (DHA)DHA-Kültür Sanat Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN

2023-04-01 23:36:50



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.