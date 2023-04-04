Mersin'de DEAŞ operasyonunda 5 tutuklama 

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Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de, silahlı terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ terör örgütü üyelerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Örgütün sözde istihbarat ve lojistik yapılanmasında yer aldığı, silahlı faaliyette bulunduğu ve yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiği belirlenen 8 şüphelinin kimlikleri tespit edildi. Özel harekat polislerinin desteğiyle şafak vakti yapılan operasyonda şüpheliler A.S., M.A., A.A., O.A., S.M., A.K.İ., A.A.K. ve O.A.A. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden A.S., A.A., M.A., O.A. ve S.M. tutuklandı, A.K.İ, A.A.K. ile O.A.A. hakkında da sınır dışı kararı verildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN

2023-04-04 13:32:57



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