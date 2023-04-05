Mersin'de yaşa dışı bahis operasyonu: 2 gözaltı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



MERSİN, (DHA)MERSİN'de yurt dışı bağlantılı olarak düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışı bağlantılı olarak düzenlenen yasa dışı bahis çetesine yönelik çalışma başlattı. Şüphelilerin yurt dışı üzerinden faaliyet gösteren Kıbrıs bağlantılı bahis sitesinin banka hesaplarını yönettiğin tespit edilmesi üzerine belirtilen adreslere şafak vakti operasyon düzenlendi. H.B. ile Y.B. gözaltına alınırken 2 cep telefonu, 1 dizüstü bilgisayar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.B. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, Y.B. ise serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN

2023-04-05 13:08:06



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.