Mersin'de organize suç örgütüne operasyon

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MERSİN, (DHA)-MERSİN'de organize suç örgütüne yönelik düzenlenen ve 241 polisin katıldığı operasyonda; 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, organize suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. Özel harekat ve dron desteğiyle 27 adrese, 241 polisin katılımı ile operasyon düzenlendi; aramalarda 6 ruhsatsız tabanca, 1 uzun namlulu tüfek, çok sayıda fişek ve esrar maddesi ele geçirildi. Eş zamanlı baskınlarda 4 şüpheli, gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN

2023-04-05 14:07:41



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