İşe giderken köpeklerin saldırısına uğradı

Murat SÖZERİ/MUT (Mersin), (DHA)MERSİN'in Mut ilçesinde işe giderken köpeklerin saldırısına uğrayan belediye çalışanı Ali Bademci (34), bacağından yaralandı.
Olay, saat 08.00 sıralarında ilçenin Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Belediye çalışanı Ali Bademci, iş yerine giderken sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Köpeklerden biri Bademci'nin bacağını ısırdı. Olayı gören zabıta ekipleri, köpeklere müdahale ederek uzaklaştırdı. Yaralanan Bademci, çağırılan sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırıldı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri ilçeye gelerek Bademci'yi ısıran köpeği yakalayıp barınağa götürdü. Bademci, tedavisinin ardından taburcu edildi.
'BİR AN ŞOKA GİRDİM'
Ali Bademci, "Belediye kapısının önüne yaklaştığımda Cumhuriyet Meydanı´nda sağ tarafımda 3 tane köpek vardı. Bir anda üzerime gelmeye başladılar. Bir tanesi sağ baldırımdan dişiyle tuttu. Beni yere düşürdü. Köpeklere herhangi bir şey demedim, direkt saldırdılar. Sonrasında bir an şoka girdim. Yanıma gelen zabıtalar vardı, sağ olsunlar onlar müdahale ettiler, köpekleri uzaklaştırdılar. Sonrasında hastaneye gittim iğne yaptılar, aşı yaptılar" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Mut Murat SÖZERİ
2023-04-05 15:06:38
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