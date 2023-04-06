Mersin'de jandarmadan Kökünü Kurutma Operasyonu: 60 gözaltı



Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik jandarma tarafından düzenlenen Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 60 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde torbacıların yakalanmasına yönelik 'Kökünü Kurutma Operasyonu' düzenledi. Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Erdemli, Silifke, Tarsus, Mut, Çamlıyayla, Toroslar, Anamur ve Yenişehir ilçelerindeki 61 adrese dron ve jandarma komando timi destekli düzenlenen geniş çaplı operasyona 138 jandarma ekibi ve 8 narkotik köpeği katıldı. Şüphelilerin adreslerine yapılan baskınlarda 60 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 32 kilo 300 gram esrar, 1 kilo 500 gram skunk, 1 kilo 310 gram metamfetamin, 2 bin 300 adet sentetik uyuşturucu hap, 500 gram bonzai, 218 gram eroin, 305 kök kenevir, 5 adet hassas terazi ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

(DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN

2023-04-06 13:50:06



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