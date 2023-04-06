Kavgayı ayırmaya çalışırken yeğeni tarafından öldürüldü



Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)MERSİN'in Tarsus ilçesinde kavgayı ayırmak için araya giren 4 çocuk babası Bekir Buğdaycı (53), yeğeni Onur Buğdaycı (19) tarafından 2 yerinden bıçaklanarak öldürüldü.

Bahçe Mahallesi'nde hem komşu hem de akraba olan 2 ailenin çocukları arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada araya giren Bekir Buğdaycı, yeğeni Onur Buğdaycı tarafından 2 yerinden bıçaklandı. Sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bekir Buğdaycı, kurtarılamadı. Onur Buğdaycı ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2023-04-06 14:27:59



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