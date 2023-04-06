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Kavgayı ayırmaya çalışırken yeğeni tarafından öldürüldü

DHA

Kavgayı ayırmaya çalışırken yeğeni tarafından öldürüldü


Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)MERSİN'in Tarsus ilçesinde kavgayı ayırmak için araya giren 4 çocuk babası Bekir Buğdaycı (53), yeğeni Onur Buğdaycı (19) tarafından 2 yerinden bıçaklanarak öldürüldü.
Bahçe Mahallesi'nde hem komşu hem de akraba olan 2 ailenin çocukları arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada araya giren Bekir Buğdaycı, yeğeni Onur Buğdaycı tarafından 2 yerinden bıçaklandı. Sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bekir Buğdaycı, kurtarılamadı. Onur Buğdaycı ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN
2023-04-06 14:27:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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