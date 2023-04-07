ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi - BOTAŞ: 93-65

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Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)

SALON: Servet Tazegül

HAKEMLER: Özge Şentürk Bayraktar, Abdullah İlik, Furkan Keseratar.

ÇUKUROVA BASKETBOL MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ: Asena Yalçın 5, Gamze Takmaz 8, Özge Özışık 5, Gökşen Fitik 5, Cansu Köksal Öngüner 10, Sinem Ataş 3, Elizabeth Olatayo Williams 14, Renara Tıffany Hayes 16, Aleksandra Crvendakic 13, Esra Ural Topuz 14,

BOTAŞ: Saliha Mandıraca 2, Melis Gülcan 12, Ayşegül Günay Aladağ 5, Hatice Pemin Gülçelik 7, Sevgi Uzun 11, Sehernaz Çidal 4, Burcu Büyükayan 2, Meltem Avcı 6, Işılay Eğin 3, Victoria Ayo Macaulay 9, Kathleen Mae Doyle 4

1'İNCİ PERİYOT: 25-14

DEVRE: 52-32

3'ÜNCÜ PERİYOT: 71-51

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Nilay Aydoğan Sezonu´nun play-off yarı finalinde ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi ve BOTAŞ Mersin'deki Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, mücadeleyi 93-65 kazanarak seride 1-0 öne geçti.

DHA-Spor Türkiye-Mersin / Yenişehir Mustafa ERCAN

2023-04-07 20:50:34



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