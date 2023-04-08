Mersin Limanı'nda, konteynerde 97,5 kilo kokain ele geçirildi



Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)MERSİN polisinin, limana gelen bir konteynerde narkotik köpeği `Miror´ ile yaptığı aramada 97,5 kilo kokain ele geçirildi.

Mersin ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ekiplerinin ortak çalışmasının ardından Mersin Limanı´nda operasyon düzenlendi. Operasyonda, Ekvador´un Guayaquil Limanı'ndan gelen bir konteynerde narkotik köpeği `Miror´ ile arama yapıldı. Aramada 86 paket halinde toplam 97,5 kilo kokain ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mersin Mustafa ERCAN

2023-04-08 14:29:05



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