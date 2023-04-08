Tarsus Belediyesi, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde

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Tarsus Belediyesi Botaş Gelişim: 71-52

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)

SALON:Edip Buran Spor

HAKEMLER: Anıl Veziroğlu, Gündoğan Ali Balaban, Emre Yeldaş

TARSUS BELEDİYESİ: Nazal Bayır, Melis Dilara Lafatan 7, Cansu Yetiş, Ebru Torun 4, Dilara Teslime Bardakçı, Nihal Güngör Yıldırım 8, Dilara Tongar 7, Melis Sağdıç, Yağmur Bul 8, Hande Kuzu 8, Simge Şeker 2, Sasha Samolia Goodlett 27

BOTAŞ GELİŞİM:Buket Ünal 3, Nehir Acar 2, Saliha Mandıracı 14, Zeynep Budak, Rana Uçar 5, Burcu Büyükayan 9, Gizem Havare 2, Ada Naz Çorum 5, Işılay Eğin 2, Ceylin Beyza Altunpa, Selin Fıçıcıoğlu, Rohani Zilan Kıran 10.

1'İNCİ PERİYOT: 18-7

İLK YARI: 30-20

3'ÜNCÜ PERİYOT: 53-37

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi (TKBL) 30'ncü haftasında Tarsus Belediyesi, Mersin'de BOTAŞ Gelişim'i konuk etti. Tarsus Belediyesi parkeden 71-52 ayrılarak 24'üncü galibiyetini elde etti ve sezonu ilk sırada tamamlayarak Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne 'Merhaba' dedi. 27 sayı ile Sasha maçın yıldızı olurken, Hande, Yağmur ve Nihal 8´er sayı, Melis ve Dilara 7´şer sayı, Ebru 4, Simge 2 sayı kaydederken Tarsuslu oyuncular, maçın ardından şampiyonluk kupasını Türkiye Basketbol Federasyonu Başkan Vekili Ömer Onan´ın elinden aldı. (DHA)DHA-Spor Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN

2023-04-08 18:22:38



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