Mersin'de Kökünü Kurutma Operasyonu: 70 gözaltı



Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)-MERSİN'de, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği 'Kökünü Kurutma Operasyonu'da 70 kişi gözaltına alındı.

Kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcıları ile etkin mücadele edilmesi amacıyla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce planlı Kökünü Kurutma Operasyonu düzenlendi. 77 şüphelinin kimliğini belirleyen polis, 85 adrese 130 ekip, 450 personel ile eş zamanlı baskın yaptı. Özel harekat polisleri ve dron desteğiyle yapılan operasyonda, 70 kişi gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 7 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Şüphelilerin adreslerinde dedektör köpeklerle yapılan aramalarda 15 kilo 299 gram esrar, 89 kök kenevir, 845 gram eroin, 97 kilo 538 gram kokain, 2 kilo 572 gram sentetik bonzai, 44 kilo 999 gram metamfetamin, 491 gram amfetamin, 345 adet captagon, 457 adet ecstasy, 17 bin 586 adet sentetik tablet, 14 adet hassas terazi, 7 ruhsatsız tabanca, çok sayıda tabanca fişeği, 4 ruhsatsız pompalı tüfek ve 10 dolu kartuş ele geçirildi.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN

2023-04-09 10:57:50



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