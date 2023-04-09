Mersin'de Kökünü Kurutma Operasyonu: 70 gözaltı (2)

JANDARMANIN OPERASYONUNDA 25 TUTUKLAMA
Mersin'de İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 6 Nisan'da 'Kökünü Kurutma Operasyonu' düzenlendi. Erdemli, Silifke, Tarsus, Mut, Çamlıyayla, Toroslar, Anamur ve Yenişehir ilçelerindeki 61 adrese yapılan baskınlarda 60 şüpheli yakalandı. 138 jandarma ekibi ile 8 narkotik köpeği ile yapılan aramalarda 32 kilo 300 gram esrar, 1 kilo 500 gram skunk, 1 kilo 310 gram metamfetamin, 2 bin 300 adet sentetik uyuşturucu hap, 500 gram bonzai, 218 gram eroin, 305 kök kenevir, 5 adet hassas terazi ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. 60 şüpheliden 25'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol ile serbest bırakıldı. (DHA)Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)-DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN
2023-04-09 12:02:03
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