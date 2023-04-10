

Okan ÇALIŞKAN/TARSUS(Mersin), (DHA)-MERSİN'in Tarsus ilçesinde seyir halindeki bir TIR, önünde ilerleyen bir başka TIR´a çarptı. Kazada TIR sürücülerinden biri yaralandı.

Kaza, Tarsus-Pozantı istikameti Damlama mevkiinde meydana geldi. Cumali Güney'in kullandığı 81 KL 124 plakalı TIR, aynı yönde ilerleyen Mehmet Taşdemir'in kullandığı 63 NE 016 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Cumali Güney, TIR´ın kupası içerisinde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaptıkları çalışmayla Güney´i sıkıştığı yerden çıkardı. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Diğer sürücü Taşdemir ise kazadan yara almadan kurtuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2023-04-10 20:16:10



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