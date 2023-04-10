Uygulama yapan polislere `pastalı´ süpriz

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Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)MERSİN'in Tarsus ilçesinde bir grup genç, 10 Nisan Polis Haftası nedeniyle, asayiş uygulaması yapan ekiplere pastalı sürpriz yaptı.

10 Nisan Polis Haftası nedeniyle Tarsus ilçesinde Gazipaşa Mahallesi´ndeki 10 kişilik grup, asayiş uygulaması yapan polislere sürpriz yaptı. Ellerindeki yaş pastayla uygulama noktasına gelen grup, meşale yakarak Polis Haftası'nı kutladı. Ekipler, pasta kestikten sonra gençlere teşekkür edip asayiş uygulamasına devam etti. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2023-04-10 23:22:41



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