Mersin'de DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

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Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)-MERSİN'de terör örgütü DEAŞ´a yönelik operasyonda 4 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 4 şüpheliyi tespit etti. Harekete geçen ekipler, Akdeniz ilçesinde belirlenen adreslere baskın yaptı. Eş zamanlı baskınlarda 1'i sorumlu düzeyde, 4 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler, aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve doküman da ele geçirdi.

Şüphelilerin sorgusu sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Akdeniz Mustafa ERCAN

2023-04-11 11:16:00



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