Darp sonucu ölen cam ustasının cinayet şüphelisi yakalandı

Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)MERSİN´in Tarsus ilçesinde evinde ölü bulunan cam ustası Metin Elmacıoğlu´nun (62) cinayet şüphelisi olarak H.B. gözaltına alındı. Elmacıoğlu´nu darbedip beyin kanaması geçirmesine neden olduğu belirlenen H.B., tutuklandı.
Olay, geçen yıl 7 Ekim´de ilçeye bağlı Gözlükule Mahallesi´nde meydana geldi. Yakınları tarafından evde ölü bulunan cam ustası Metin Elmacıoğlu´nun yapılan otopsisinde vücudunda darp izleri ve beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Tarsus Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği dedektifleri, Elmacıoğlu´nun ölmeden önce bir restoranda çıkan tartışmada H.B. tarafından darbedildiğini belirledi. Güvenlik kamerası görüntülerine de yansıyan olayda, H.B.´nin Metin Elmacıoğlu´nu restorandan sürükleyerek dışarı çıkardığı tespit edildi.
Polis ekipleri, H.B.´yi saklandığı adreste yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.B., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Okan ÇALIŞKAN
2023-04-11 13:24:47
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