Erdemli´de dolu yağışı ekili alanlara zarar verdi

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), (DHA)MERSİN´in Erdemli ilçesinde etkili olan dolu, yüksek kesimlerde açıkta üretimi yapılan sebze ve meyvelere zarar verdi.
Erdemli ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağışın ardından dolu yağdı. Yaklaşık 10 dakika yağan dolu, özellikle yaş sebze ve meyve üretimi yapılan yüksek kesimlerdeki Esenpınar, Aslanlı ve Kayacı mahallerinde ürünlere zarar verdi. Açıkta üretimi yapılan fasulye ve yeni çiçek açan fidanlar zarar gördü.
Sağanak yağışın bölgede aralıklarla iki gün devam edeceği belirtildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mersin / Erdemli Mehmet DOĞANER
2023-04-12 13:35:38
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