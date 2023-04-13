İYİLİK KONSERİ, YARA SARACAK  



MERSİN'de Terennüm Türk Sanat Müziği Derneği ev sahipliğinde gerçekleşen 'Beni de Yaz İyilik Konserleri' sanatseverler tarafından büyük ilgi görürken, elde edilen gelirle konteynerden müzik okulu kurulacak, ayrıca Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası enstrümanlarını kaybeden müzisyenlere de destekte bulunulacak.'Beni de Yaz İyilik Konserleri'nin Mersin bölümü Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Mersinli sanatseverler günlerce önceden 1500 kişilik salonun biletlerini tüketerek salondaki yerini aldı. Kanun sanatçısı ve şef Ahmet Baran yönetimindeki 110 kişilik Terennüm İyilik Korosu'nun Türk Sanat Müziği'nin seçkin eserlerini seslendirdiği konserde, Melahat Gürses, Umut Akyürek, Hilal Yüzer ve Oktay Ertuğrul solist olarak sahne alıp salonu dolduranlara unutulmaz bir gece yaşattı.Adıyaman'da yaşanan depremde hayatlarını kaybeden KKTC'li sporcuların anısına da 'Magosa Limanı' adlı eserin seslendirildiği konserde konuşan şef Ahmet Baran, deprem felaketinin yaralarını sarmak için destek olmaya çalıştıklarını söyledi. Baran, "Özellikle yaşadığımız talihsiz zamanlardan biz İyilik Korosu olarak hep bir sosyal sorumluluğa parmak basmak için hareket ederken bu süreçte üzerimize durumdan vazife çıkarıp yaralarımızı sarmak adına ne yapabiliriz noktasında çalıştık. Depremin 2'nci gününden itibaren çalışma alanımızı bir yardım merkezine çevirerek, topladığımız gelirlerle depremzede dostlarımızın yaralarını sarmaya gayret gösterdik. Bu süreçte tam 3 bin aileye ulaşma şansımız oldu. Bu süreci uzatmak adına sanatçı dostlarıma bir çağrıda bulundum. Onların da teşrifleri ile 8 ilde 5 binden fazla seyirciye ulaşarak çok keyifli bir turne gerçekleştirip, müzik ile yaraları sarıp pansuman edip faydayı uzatmaya gayret gösterdik" dediMüzikle afetin yaralarını sarmaya çalıştıklarını ifade eden Baran, "Bugün Mersin'deyiz. Burası bizim kalemiz, çünkü Mersin'de yaşıyoruz. 1500 kişi içerde bizleri bekliyor. Onur verici bir şey. Bu çalışmaları Türk Müziğine olan ilgi anlamında bunca kıymetli solistimizin bizlere verdiği desteği çok değerli buluyorum. Diliyorum ki çok daha efektif bir çaba sarf ederek hem enstrümanlarını kaybeden kardeşlerimizin enstrümanlarını temin etmek için, bir konteyner müzik okulu kurmak istiyoruz. Tüm katılan dostlarımızın isimlerini tuğlalarla yazmak istiyoruz. Kalıcı bir eser bırakmak istiyoruz. İnşallah turnenin sonunda bunları gerçekleştirmek kısmet olur. Koroda 110 kişi bulunmakta, bunlardan 40´ı solist" diye konuştu. (DHA)Görüntü Dökümü

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Konserden görüntü

Koristlerin görüntüsü

Müzisyenlerin görüntüsü

Salonda bulunanların görüntüsü

Şef Ahmet Baran'ın konuşması

Magusa Limanı türküsünden bir bölüm

Alkışlayanlar

Bir solistin şarkı söymelesi

Şef Ahmet Baran'ın konuşması

Genel ve detaylarHaber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)DHA-Gündem Türkiye-Mersin / Yenişehir Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)

2023-04-13 01:02:27



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