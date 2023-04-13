Tarsus'ta 120 tarihi eser ele geçirildi; 2 gözaltı

Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)MERSİN'in Tarsus ilçesinde, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 120 tarihi eseri satmak isterken yakalanan 2 kişi, gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı suçunu önlemek amacıyla yapılan çalışmalarda, Tarsus ilçesinde, 2 kişide tarihi eserler bulunduğu ve satmak için müşteri arayışında olduğu bilgisini aldı. Operasyon yapan jandarma, 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerdeki aramalarda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 120 tarihi esere el kondu. Tarihi eserler incelenmek üzere Mersin Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken; şüpheliler, işlemleri tamamlanmak üzere Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN
2023-04-13 12:18:47
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.