Tarsus'ta 120 tarihi eser ele geçirildi; 2 gözaltı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)MERSİN'in Tarsus ilçesinde, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 120 tarihi eseri satmak isterken yakalanan 2 kişi, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı suçunu önlemek amacıyla yapılan çalışmalarda, Tarsus ilçesinde, 2 kişide tarihi eserler bulunduğu ve satmak için müşteri arayışında olduğu bilgisini aldı. Operasyon yapan jandarma, 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerdeki aramalarda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 120 tarihi esere el kondu. Tarihi eserler incelenmek üzere Mersin Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken; şüpheliler, işlemleri tamamlanmak üzere Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2023-04-13 12:18:47



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.