Mersin'deki DEAŞ operasyonuna 2 tutuklama 

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de terör örgütü DEAŞ´a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Mersin'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 4 şüpheliyi tespit etti. 11 Nisan'da Akdeniz ilçesinde belirlenen adreslere baskın yapan ekipler, 1'i örgüt sorumlusu düzeyinde, 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve doküman ele geçirdi.
İl Jandarma Komutanlığı'nda sorgulanan şüpheler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarıyan şüphelilerden 2´si tutuklandı, 2 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Akdeniz Mustafa ERCAN
2023-04-14 11:01:27
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