Mersin Limanı'nda ele geçirilen 97,5 kilo kokaine 2 gözaltı 



Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)MERSİN´de polisin, limana gelen konteynerde narkotik köpeği `Miror´ ile yaptığı aramada ele geçirilen 97,5 kilo kokainle ilgili olarak 2 kişi gözaltına alındı.

Mersin ve İstanbul emniyetinin ortak çalışmasının ardından Mersin Limanı´na gelen bir gemiye 8 Nisan'da operasyon düzenlendi. Operasyonda, Ekvador´un Guayaquil Limanı'ndan gelen gemideki konteynerde narkotik köpeği `Miror´ ile arama yapıldı. Aramada 86 paket halinde toplam 97,5 kilo kokain ele geçirildi.

Operasyonla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında T.M. ve A.B. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN

2023-04-14 15:24:18



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