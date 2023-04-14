Bakan Nebati: Milli gururumuz Togg'u planladığımız şekilde yollara çıkardık



Mustafa ERCAN/ MERSİN, (DHA)- HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Türkiye´nin yeşil dönüşümünde mihenk taşı olan elektrikli aracımız ve milli gururumuz Togg´u da planladığımız şekilde yollara çıkardık. Şehrimizde de kullanıyoruz. Bugün 7´li koalisyon ortaklarının, bizlere 'yapamazsınız, ne gerek var ki şimdi buna, bunu asla başaramazsınız' dedikleri ancak milletimizin çok uzun yıllardır hayallerini süsleyen hangi eser, hangi hizmet varsa çok şükür gerçekleştirmek cumhurbaşkanımızın liderliğinde bizlere nasip oldu" dedi.

AK Parti'den Mersin 1'inci sıra milletvekili adayı olan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, aday tanıtım toplantısına katıldı. Burada konuşma yapan Bakan Nebati, "Türkiye Yüzyılı için doğru adam Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan diyoruz. Şöyle dönüp 21 yıl önceki Türkiye´ye bir baktığımızda, dönemin istikrarsız koalisyon hükümetlerinin sebep olduğu nice kriz ve bitmek bilmeyen sayısız sorunlar yumağıyla karşılaşırız. 28 Şubat´ın gölgesinde geçen 2000´li yılların başlarında, sadece siyasal krizlerle değil, insanımızın en temel haklarına yönelik sistemli demokrasi ihlallerinin olduğu, teröre her gün köy öğretmenlerini, korucularını şehit veren, sınır güvenliğini dahi sağlamakta zorlanan, kendi tarihine ve öz değerlerine adeta üvey evlat muamelesi yapan, vesayet zihniyetinin hüküm sürdüğü bir ülke; ve adeta tam bir iktisadi buhran ortamıyla karşılaşırız. Dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ve Başbakan Bülent Ecevit arasında yaşanan anayasa fırlatma krizini, Rahmetli Ecevit o zaman bir 'devlet krizi' olarak nitelemişti. O vakitler gecelik faizlerin bir ara tam yüzde 7 bin 500´lere kadar fırlamış olduğunu da hatırlatmak isterim. Ekonominin çarklarını ancak IMF´den gelen taşıma suyla, onu da ağır aksak döndürebilen, memur maaş ödemelerini dahi yapmakta güçlük çeken bir Türkiye gerçeğini de hatırlayın. Çok şükür bugün, 21 yılda her alanda elde ettiğimiz kazanımlar sayesinde o umutsuz günleri, o eski Türkiye´yi tarihin tozlu sayfaları arasında bıraktık. Ancak şimdi kalkıp 7´li koalisyona bir sorsanız, size AK Parti öncesi döneme dair kim bilir ne güzellemeler yaparlar. Hiç boşuna uğraşmasınlar. O dönemde bitmek bilmeyen kemer sıkma politikalarıyla adeta inleyen, inancı ve değerleri yüzünden sürekli horlanan milletimiz, gerçeğin ne olduğunu çok net bir şekilde biliyor" dedi.

'KİBİRDEN VE DÜŞMANLIKTAN BESLENMİYORUZ'

Millete geçmiştekiler gibi tepeden bakan, başörtüsünü 'bez parçası', seccadeyi 'halı parçası' olarak gören bir kibirden ve düşmanlıktan da asla beslenmediklerini kaydeden Bakan Nebati, "Tam tersine bizler, 'Bu ezanlar ki şehâdetleri dînin temeli / Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli' mısralarını kalbine nakşetmiş olan ve ecdadımızın bize emaneti Aya Sofya´yı yıllar sonra yeniden ibadete açan iradenin ta kendisiyiz. 12 milyonu aşan üye sayısıyla, ülkemizin açık ara en büyük Sivil Toplum Örgütü olan AK Parti´miz, tam bağımsız, büyük ve güçlü Türkiye idealiyle durmadan ve yorulmadan yürüyenlerin, asırlık eser ve hizmetlere imza atanların partisidir. Bu 21 yıllık süre zarfında, sadece savunma sanayimizde gerçekleştirdiğimiz atılımlar dahi başlı başına binlerce sayfalık bir destandır" diye konuştu.

'TOGG'U PLANLADIĞIMIZ ŞEKİLDE YOLLARA ÇIKARDIK'

Dönüşen dünyayı en doğru şekilde analiz ediyor ve gerekli tüm aksiyonları ivedilikle aldıklarını ifade eden Bakan Nebati, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yeşil dönüşüm ve karbon salınımı azaltma konusunda da yüksek farkındalık sahibiyiz. Ekonomimizin, giderek çevreci ve sürdürülebilir enerjiye geçişini temin etmek adına kararlı adımlar atıyoruz. Bu kapsamda Türkiye´nin yeşil dönüşümünde mihenk taşı olan elektrikli aracımız ve milli gururumuz Togg´u da planladığımız şekilde yollara çıkardık. Şehrimizde de kullanıyoruz. Bugün 7´li koalisyon ortaklarının, bizlere 'yapamazsınız, ne gerek var ki şimdi buna, bunu asla başaramazsınız' dedikleri ancak milletimizin çok uzun yıllardır hayallerini süsleyen hangi eser, hangi hizmet varsa çok şükür gerçekleştirmek cumhurbaşkanımızın liderliğinde bizlere nasip oldu. Allah´ın izniyle ülkemiz için, Mersin´imiz için daha neler neler yapacağız." (DHA)DHA-Politika Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN

2023-04-14 20:07:56



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