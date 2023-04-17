KOAH hastası, oksijen tüpünün patlamasıyla yaralandı

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Okan ÇALIŞKAN/ TARSUS(Mersin), (DHA)-MERSİN'in Tarsus ilçesinde KOAH hastası Ayşe Kurt'un (69) kullandığı oksijen tüpü patladı. Ayşe Kurt patlama nedeniyle hafif yaralanırken, evde hasar oluştu.

Olay, Akşemsettin Mahallesi Ömer Nazmi Caddesi Buğlem Apartmanı'nda meydana geldi. KOAH hastası Ayşe Kurt'un kullandığı oksijen tüpü, bilinmeyen bir nedenle patladı. Patlama sonucu evin bir duvarı ile camları kırıldı. Elinden hafif yaralanan Kurt'a ise eve gelen sağlık ekipleri müdahale etti. Patlamanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2023-04-17 14:23:32



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