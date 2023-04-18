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Bakan Nebati, Kılıçdaroğlu'na yüklendi

DHA

Bakan Nebati, Kılıçdaroğlu'na yüklendi


Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)HAZİNE ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati, Millit İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu´nu eleştirerek, "Sen fon yöneticilerinin en alt kademedeki kişilerle görüşürken, biz patronları ile CEO´larıyla görüştük" dedi.
AK Parti'den Mersin 1'inci sıra milletvekili adayı olan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, seçim çalışmaları kapsamında Tarsus ilçesine geldi. AK Parti Tarsus İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen programa katılan Bakan Nebati, güçlerini milletten aldıklarını söyledi. Konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklenen Bakan Nebati, şöyle dedi:
"Dün bir televizyon programında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu´nun `300 milyar dolar getireceğim´ söylemine cevap verdim. Ya sen Londra´ya gittiğinde bir lokantada oturup fon yöneticisinin en alt kademesindeki insanlarla görüşüp, fotoğraf verirken, Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil eden yerli ve milli Hazine ve Maliye Bakanı, Londra Büyükelçiliği'nde 45 trilyon dolara hükmeden yöneticilerin patronları ile CEO´ları ile toplantı yaptı. Ama o toplantılarda `emredesiniz´, `siz bilirsin, ne isterseniz vereceğiz´ demedik. Ne dedik biliyor musun? `Biz 85 milyon insanın temsilcisi, Türkiye Cumhuriyet Hazine ve Maliye Bakanı, Türkiye´nin lideri Recep Tayyip Erdoğan ve milletini arkasına gelmiş olarak, burada yerli bir şekilde sizlere Türkiye ile iş birliği yapın´ diye geldik. Beyefendi bugün ne cevap vermiş biliyor musun? 'Bizim' diyor 'çok ünlü uluslararası ekonomistlermiz varken bu adama kim bakar?' Bu adama millet bakar. Millet, senin gibi İngiliz pasaportuyla IMF'ye teslim olan, dışarıdakilere hazır ol da duran, onlara ne istiyorsunuz yapacağım diyenlerle değil, bu millet ne isterse onu yapar diyen birisi olduğumuz için bizi seviyor, sen kimsin ya. Diplomalı ama bu diplomanın sahibi milli, bu diplomanın sahibinin kıblesi Mekke, bu diplomalı Hazine ve Maliye Bakanı'nın kıblegahı Kudüs, bu diplomanın sahibi Türkiye´deki tüm vatandaşlara eşit gören, hayat boyunca ötekileştirmeyen Hazine ve Maliye Bakanı. Sen kimsin ya, beni İngiliz vatandaşı bir maliyeci ile karşılaştıracaksın. Sen kim oluyorsun da Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanı'nı hor göreceksin hadi oradan. Utanmadan sıkılmadan Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanı'nı İngiliz pasaportlu bir adamla eşleştiriyorsun. Öyle ki o toplantıya davet edecek gücü bulamıyor. Çünkü efendileri ona Amerika´da video konferansla emirleri ve talimatları veriyor. Biz de diyoruz ki 'tek vatan, tek bayrak, tek devlet, tek millet ve iriyiz, diriyiz hep beraber Türkiye' diyoruz. Sen kiminle uğraştığını bilmiyorsun şu gördüğün adam, Recep Tayyip Erdoğan´la 30 yıldır aynı yolda yürüyor. Sen ne biliyorsun? Bu ülkenin başkanı, Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız, benim yol arkadaşım yol" dedi. (DHA) DHA-Politika Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN
2023-04-18 22:08:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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