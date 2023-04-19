Mersin'de mobilya imalathanesinde korkutan yangın (2)

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KONTROL ALTINA ALINDI, 2 İŞ YERİ ZARAR GÖRDÜ

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde mobilyacılar sitesi içerisinde çıkan ve 2 kişinin dumandan etkilendiği yangın, ekiplerin 5 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. 2 iş yerinin zarar gördüğü yangında polis ekipleri de TOMA ile söndürme çıalışmasına destek verdi. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Akdeniz Soner AYDIN

2023-04-19 22:49:44



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