Tarsus'ta midibüs takla attı: 12 yaralı

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Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)MERSİN'in Tarsus ilçesinde midibüsün takla atması sonucu 12 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Tarsus Adana Gaziantep (TAG) Otoyolu Yenice mevkisinde meydana geldi. Tahta Şahin yönetimindeki 48 EE 819 plakalı midibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, takla attı. Kazada, 12 kişi yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen itfaiye erlerinin yardımıyla araçtan çıkarıldı. İlk tedavileri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Tarsus Devlet Hastane'ne kaldırıldı. Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2023-04-20 00:00:14



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