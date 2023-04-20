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BAKAN NEBATİ AKKUYU NÜKLEER SANTRALİNİ GEZDİ, İŞÇİLERLE İFTAR YAPTI

DHA

BAKAN NEBATİ AKKUYU NÜKLEER SANTRALİNİ GEZDİ, İŞÇİLERLE İFTAR YAPTI


HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Mersin´de yapımı süren Akkuyu Nükleer Santrali işçileriyle iftar programında buluştu. Bakan Nebati buluşma öncesi santrali ziyaret ederek çalışmalara ilişkin bilgi aldı.AK Parti'den Mersin 1'inci sıra milletvekili adayı olan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, seçim çalışmaları kapsamında geldiği Mersin'de Akkuyu Nükleer Santralinde işçilerle iftar programında bir araya geldi. Bakan Nebati, santralde incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı. İftar programı öncesi konuşma yapan Bakan Nebati, "Asrın felaketi olarak dünya basınında da yankı bulan depremler, 14 milyon insanımızı doğrudan, 85 milyon insanımızı da dolaylı olarak etkilemiştir. Bu mübarek günlerde, tüm deprem şehitlerimize Allah´tan rahmet, yakınlarına ve 85 milyon insanımıza bir kez daha başsağlığı ve sabır diliyorum. AK Parti Hükümeti olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ilk günden bu yana milletimizin yanındayız ve depremin olumsuz sonuçlarını telafi etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Allah´ın izniyle şehirlerimizi en güzel şekilde imar ederek en hızlı şekilde tekrar ayağa kaldıracağız. Geride bıraktığımız 3 yılda tedarik zincirlerinde yaşanan kırılganlıklar, bölgeselleşme ve ekonomilerin kendi kendine yeterli olması kavramlarını ön plana çıkardı." diye konuştu.'ENERJİ İHTİYACIMIZ GİDEREK ARTIYOR'
Enerji kaynaklarının önemine vurgu yapan Bakan Nebati, şöyle konuştu:"Özellikle enerjide dışa bağımlılığı azaltmak, tüm ülkelerin öncelikli politika alanları arasındaki yerini aldı. Enerjide tam bağımsızlığa ulaşmak için bizler de büyük mücadeleler vermeye devam ediyoruz. Yenilenebilir kaynaklardan madenciliğe, doğal gazdan elektrik altyapısına kadar birçok alanda güçlü adımlar atık, atmaya da devam edeceğiz. Bu güçlü adımlarımızdan biri de hepinizin bildiği üzere 2020 yılında Karadeniz´de keşfettiğimiz doğalgaz rezervidir. Geçtiğimiz günlerde, doğal gaz kuyularının vanalarını açarak deniz altındaki ana iletim hattına doğal gazı vermeye başladık. Yarın inşallah Karadeniz gazının 170 kilometrelik deniz açıklığından ülkemize getirildiğine hep beraber şahitlik edeceğiz. Üretim gücümüz, istihdam ve ihracatımız giderek artarken doğal olarak enerji ihtiyacımız da giderek artıyor. Bu durum, Karadeniz doğal gaz keşfinin ülkemiz ve ekonomimiz için ne denli önemli olduğu açıkça ortaya koymaktadır. Öte yandan, yenilenebilir enerji başta olmak üzere, gerçekleştirdiğimiz büyük enerji yatırımlarıyla, bu alanda dünyada en büyük atılımları yapan ülkelerden biri konumundayız. Elektrik Kurulu gücümüzde göreve geldiğimizden bu yana 2 katın üzerinde artış sağladık. Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı kurulu gücün, toplam kurulu güç içindeki payını yüzde 38,6´dan yüzde 54,6´ya çıkardık. Ülkemizin güneşten suya, rüzgârdan jeotermal kaynaklara kadar enerji üretebilecek tüm yenilenebilir imkânlardan yararlanması için gereken adımları kararlılıkla atmaya devam ediyoruz. Bu büyük adımların meyvelerini önümüzdeki dönemde çok daha belirgin bir şekilde almaya devam edeceğiz."?Akkuyu Nükleer enerji Santralinden ilk elektrik üretiminin 2024 yılında yapılmasının hedeflendiğini kaydeden Bakan Nebati, şunları söyledi:
"Akkuyu Nükleer Enerji Santralimiz, çağımızın en modern reaktörleriyle ve toplam 4.800 MegaWatt kurulu güç kapasitesi olan 4 güç ünitesiyle ülkemizin ilk nükleer enerji santralidir. 27 Nisan 2023 tarihinde ilk nükleer yakıtın Güç Santraline gelmesiyle tesisimiz, `nükleer tesis statüsü´ kazanacaktır. Santralin ilk ünitesi 2023 yılı içinde, diğer 3 türbin ise 2026 yılına kadar birer yıl arayla devreye alınacaktır. Akkuyu Nükleer´den ilk elektrik üretiminin 2024 yılında yapılmasını hedefliyoruz. Santralin inşaatının tamamlanmasıyla santralden yılda 35 milyar kiloWatt/saat elektrik üretilecek ve ülkemiz elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 10´luk kısmı bu devasa tesisimizden karşılanacaktır. Eğer bugün Akkuyu santrali tam kapasiteyle çalışıyor olsaydı, İstanbul´un tüm elektrik talebinin yüzde 90´ı tek başına buradan karşılanabilecekti. Nükleer enerjinin elektrik enerjisi üretim portföyümüze dâhil olması, ithal enerji kaynaklarına bağımlılığımızı azaltırken kaynak çeşitliliğimizi de artıracaktır. Karadeniz Doğalgazı´mızın ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali´mizin tam kapasiteyle devreye girmesi, ülkemizin enerji bağımsızlığına giden yolda tam anlamıyla bir milat olacaktır! Ülkemizin ilk nükleer santralinde görev alma imkanına sahip olmuş siz değerli kardeşlerimiz esasen tarihe birinci elden tanıklık ediyorsunuz. Bu projenin en önemli bileşeni olan sizler, Türkiye Yüzyılı´nı gayretle inşa eden adeta birer uçbeyisiniz.öKonuşmanın ardından iftar programına geçildi.Görüntü Dökümü
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Akkuyu Nükleer Santrali
Bakan Nureddin Nebati´nin programın yapıldığı salona gelişi
Bakan Nureddin Nebati´nin konuşması Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)DHA-Gündem Türkiye-Mersin
2023-04-20 00:04:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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