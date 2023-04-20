ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, final serisi için iddialı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, final serisi için iddialı

DHA

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, final serisi için iddialı


Mustafa ERCAN Soner AYDIN / MERSİN, (DHA) ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde finale çıkan Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi'nde başantrenör Roberto Iniguez, final serisi için iddialı konuştu.
EuroLeague Kadınlar'da sezonu 2'nci tamamlayarak büyük bir başarıya imza atan Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi, lige döndü. Finalde Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK), hazırlıklarını sürdürüyor.
Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Başantrenörü Roberto Iniguez, beraberinde takım kaptanı Esra Ural Topuz ve genel menajer Ender Ünlü ile kulüp tesislerinde basın toplantısı düzenledi. Iniguez, Avrupa´da elde edilen 2'nciliğin kendileri için önemli olduğunu söyledi. EuroLeague´de Fenerbahçe Alagöz Holding'e karşı kaybettikleri final maçını unuttuklarını ve ligdeki play-off final serisine odaklandıklarını kaydeden Iniguez, "Bronz madalya kazanan İtalyan ekibi ülkesine kahraman olarak döndü. 20 yıldan beri bu ligde mücadele ediyorlar. Biz 2'nci senemizde final oynadık. Onlar bronz aldı, biz gümüş. Gerçek kahraman bizim olmamız gerekiyor. Finaldeki kaybetme şeklimiz motivasyonumuzu düşürmüş olabilir ama yaptığımız iş oldukça önemli. Play-Off etabında arka arkaya maç oynayacağız. Biz nasıl yarışacağımızı biliyoruz. Zamanı iyi kullanacağız. Rakibimizle her maç mücadele edeceğiz" dedi.
Takım kaptanı Esra Ural Topuz ise play-off final serisine hazır olduklarını söyleyerek taraftara çağrıda bulundu. Topuz, "Play-Off'ta en iyi şekilde savaşacağız. Taraftarımızı maça bekliyoruz. Bizi yalnız bırakmayın. Siz varken biz sahada daha güçlü ve iyiyiz. Gelin hep birlikte kupaya doğru adım adım ilerleyelim" diye konuştu.
Genel menajer Ender Ünlü de play-off serisinde iddialı olduklarını kaydetti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Basın toplantısından detaylar
Başantrenör Roberto Iniguez'in açıklamaları
Takım kaptanı Esra Ural Topuz'un açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN-Soner AYDIN
2023-04-20 22:30:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi Başantrenörü Iniguez, takımın durumunu değerlendirdi:
YEREL HABERLER ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi Başantrenörü Iniguez, ...
Mersin'de tutuklanan Büyükşehir Belediyesinin eski daire başkanına "PKK üyeliği" davası
YEREL HABERLER Mersin'de tutuklanan Büyükşehir Belediyesinin eski ...
Mersin'de 2 kapkaççı kaldırımda yürüyen kadının elindeki cep telefonunu çaldı
YEREL HABERLER Mersin'de 2 kapkaççı kaldırımda yürüyen kadının ...
Mersin'deki mobilya fabrikası yangınında 3 işçi ve 1 itfaiye eri hayatını kaybetti (3)
YEREL HABERLER Mersin'deki mobilya fabrikası yangınında 3 işçi ve 1 ...
Mersin'de sosyal medyadan yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık operasyonunda 9 gözaltı
YEREL HABERLER Mersin'de sosyal medyadan yüksek kazanç vaadiyle ...
Mersin'de mobilya fabrikasındaki yangında ölen itfaiye erinin cenazesi defnedildi
YEREL HABERLER Mersin'de mobilya fabrikasındaki yangında ölen ...
Sokakta yürüyen kadının telefonunu alan kapkaççılar yakalandı
YEREL HABERLER Sokakta yürüyen kadının telefonunu alan kapkaççılar ...
Mersin'deki mobilya fabrikası yangınında 3 işçi ve 1 itfaiye eri hayatını kaybetti (2) - Yeniden
YEREL HABERLER Mersin'deki mobilya fabrikası yangınında 3 işçi ve 1 ...
GÜNCELLEME - Mersin'de mobilya fabrikasındaki yangında tavanın çökmesi sonucu biri itfaiye eri 4 kişi öldü
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Mersin'de mobilya fabrikasındaki ...
Mersin'de sosyal medya dolandırıcılığı operasyonu: 9 gözaltı
YEREL HABERLER Mersin'de sosyal medya dolandırıcılığı operasyonu: 9 ...
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Türkiye'nin "simge" projelerini değerlendirdi:
YEREL HABERLER Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Türkiye'nin "simge" ...
Mersin'deki mobilya fabrikası yangınında itfaiye eri hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Mersin'deki mobilya fabrikası yangınında itfaiye eri ...
BAKAN NEBATİ AKKUYU NÜKLEER SANTRALİNİ GEZDİ, İŞÇİLERLE İFTAR YAPTI
YEREL HABERLER BAKAN NEBATİ AKKUYU NÜKLEER SANTRALİNİ GEZDİ, ...
Tarsus'ta midibüs takla attı: 12 yaralı
YEREL HABERLER Tarsus'ta midibüs takla attı: 12 yaralı
Mersin'de mobilya imalathanesinde korkutan yangın (2)
YEREL HABERLER Mersin'de mobilya imalathanesinde korkutan yangın (2)
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati Akkuyu NGS'de iftar programına katıldı:
YEREL HABERLER Hazine ve Maliye Bakanı Nebati Akkuyu NGS'de iftar ...
Mersin'de mobilya imalathanesinde korkutan yangın (1)
YEREL HABERLER Mersin'de mobilya imalathanesinde korkutan yangın ...
Mersin'de mobilya fabrikasındaki yangında tavanın çökmesi sonucu bir itfaiye eri hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Mersin'de mobilya fabrikasındaki yangında tavanın ...
GÜNCELLEME - Mersin'de mobilya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Mersin'de mobilya fabrikasında çıkan ...
Mersin'de mobilya fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
YEREL HABERLER Mersin'de mobilya fabrikasında çıkan yangına müdahale ...
Mersin'de ibadethane ve mezarlıklarda temizlik çalışması yapıldı
YEREL HABERLER Mersin'de ibadethane ve mezarlıklarda temizlik ...
Silifke'de bayram öncesi işletmeler denetlendi
YEREL HABERLER Silifke'de bayram öncesi işletmeler denetlendi
Uzmanı şeker hastalarını enfeksiyon riskine karşı uyardı
YEREL HABERLER Uzmanı şeker hastalarını enfeksiyon riskine karşı ...
HDP'li Pervin Buldan, Mersin'de iftar programına ve seçim bürosu açılışına katıldı
YEREL HABERLER HDP'li Pervin Buldan, Mersin'de iftar programına ve ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.