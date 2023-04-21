

İSTANBUL,(DHA) MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ramazan ayının son iftarını, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük savaş gemisi olan yerli ve milli üretim TCG Anadolu'da, şehit aileleri ve gazilerle yaptı. Bakan Akar, "Şehit ailelerini başımızın tacı olarak görüyor, şehitlerimizin hatıralarını yaşatmak için diğer ülkelerin göstermediği hassasiyeti gösteriyoruz. Biz ne yaparsak yapalım, şehit ve gazi ailelerinin haklarını ödeyemeyeceğimizi de biliyoruz" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan'ın da katıldığı iftar programında; Sarayburnu'na demirleyen TCG Anadolu'da şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

İftarın ardından konuşan Akar, gerek terörle mücadelede gerekse Kahramanmaraş merkezli depremlerde Mehmetçiğin önemli görevler üstlendiğini belirterek, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin başarısında aslan payı şehitlerimize ve gazilerimize ait. Şehitlerimiz ve gazilerimiz başımızın tacı. Onların kahramanlıklarını, fedakarlıklarını unutmamız mümkün değil. Milletimiz şehitlerimizin, gazilerimizin açtığı yoldan ilerliyor. Onların kahramanlığı olmasa bugünlere gelmemiz mümkün değildi. Biz her zaman onları saygı ve minnetle anıyoruz. Ayrıca şehitlerimizin bir damla kanlarını, kıymetli ailelerinin bir damla gözyaşını yerde bırakmadık, bırakmayacağız, hesabını sorduk, sormaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Akar, "Şehit ailelerini başımızın tacı olarak görüyor, şehitlerimizin hatıralarını yaşatmak için diğer ülkelerin göstermediği hassasiyeti gösteriyoruz. Biz ne yaparsak yapalım şehit ve gazi ailelerinin haklarını ödeyemeyeceğimizi de biliyoruz" dedi.

Başta şehit aileleri ve gaziler olmak üzere başarılı çalışmalarda bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile tüm milletin Ramazan Bayramı'nı kutlayan Akar, sözlerini "Denizleriniz sakin, pruvanız neta yolunuz, bahtınız açık olsun" şeklinde tamamladı.

Öte yandan Akar, TCG Anadolu´dan yapılan video telekonferans toplantıda, Libya açıklarında görev yapan Türk Görev Grubu unsurlarından, BM görevi kapsamında Lübnan açıklarında bulunan TCG Salihreis´e, Filyos açıklarında görevli TCG Fatih´ten, Güney Deniz Saha Komutanlığı, Donanma ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı harekat merkezlerine kadar birçok noktaya bağlanarak faaliyetlere ilişkin bilgi aldı ve talimat verdi.Görüntü Dökümü:

-İftar programından görüntü

-Bakan Akar'ın konuşması

-Videokonferans bağlantısı

DHA-Gündem Türkiye-Mersin

2023-04-21 02:28:50



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