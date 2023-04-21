Hafif ticari araç, alev alev yandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Bayramınız kutlu olsun
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hafif ticari araç, alev alev yandı

DHA

Hafif ticari araç, alev alev yandı


Okan ÇALIŞKAN/ TARSUS (Mersin), (DHA)MERSİN'de bayram ziyaretine giden Hüseyin Esen'in (34) kullandığı hafif ticari araç, seyir halindeyken alev alıp kullanılamaz hale geldi. Aracı terk eden Esen ile yanındaki arkadaşı, yara almadan kurtuldu.
Hüseyin Esen'in kullandığı 33 ALM 877 plakalı hafif ticari araç, seyir halindeyken, TAG Otoyolu Berdan viyadüğü Tarsus istikametinde, henüz bilinmeyen nedenle, motor bölümünden alev aldı. Durumu fark eden Esen, aracı güvenlik şeridinde durdurdu. Esen ile yanındaki ismi öğrenilemeyen arkadaşı aracı terk etti. İhbar üzerine bölgeye gelen büyükşehir belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi. Yaralananın olmadığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN
2023-04-21 15:00:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mersin’de seyir halindeki hafif ticari araç yandı
YEREL HABERLER Mersin’de seyir halindeki hafif ticari araç yandı
Mersin'de av yasağıyla günlük balık çeşidi 15'e düştü ancak fiyatlar artmadı
YEREL HABERLER Mersin'de av yasağıyla günlük balık çeşidi 15'e düştü ...
(Yeniden) İSTANBUL-BAKAN AKAR, RAMAZANIN SON İFTARINI ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLERLE TCG ANADOLU'DA YAPTI
YEREL HABERLER (Yeniden) İSTANBUL-BAKAN AKAR, RAMAZANIN SON İFTARINI ...
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, final serisi için iddialı
YEREL HABERLER ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, final serisi için ...
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi Başantrenörü Iniguez, takımın durumunu değerlendirdi:
YEREL HABERLER ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi Başantrenörü Iniguez, ...
Mersin'de tutuklanan Büyükşehir Belediyesinin eski daire başkanına "PKK üyeliği" davası
YEREL HABERLER Mersin'de tutuklanan Büyükşehir Belediyesinin eski ...
Mersin'de 2 kapkaççı kaldırımda yürüyen kadının elindeki cep telefonunu çaldı
YEREL HABERLER Mersin'de 2 kapkaççı kaldırımda yürüyen kadının ...
Mersin'deki mobilya fabrikası yangınında 3 işçi ve 1 itfaiye eri hayatını kaybetti (3)
YEREL HABERLER Mersin'deki mobilya fabrikası yangınında 3 işçi ve 1 ...
Mersin'de sosyal medyadan yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık operasyonunda 9 gözaltı
YEREL HABERLER Mersin'de sosyal medyadan yüksek kazanç vaadiyle ...
Mersin'de mobilya fabrikasındaki yangında ölen itfaiye erinin cenazesi defnedildi
YEREL HABERLER Mersin'de mobilya fabrikasındaki yangında ölen ...
Sokakta yürüyen kadının telefonunu alan kapkaççılar yakalandı
YEREL HABERLER Sokakta yürüyen kadının telefonunu alan kapkaççılar ...
Mersin'deki mobilya fabrikası yangınında 3 işçi ve 1 itfaiye eri hayatını kaybetti (2) - Yeniden
YEREL HABERLER Mersin'deki mobilya fabrikası yangınında 3 işçi ve 1 ...
GÜNCELLEME - Mersin'de mobilya fabrikasındaki yangında tavanın çökmesi sonucu biri itfaiye eri 4 kişi öldü
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Mersin'de mobilya fabrikasındaki ...
Mersin'de sosyal medya dolandırıcılığı operasyonu: 9 gözaltı
YEREL HABERLER Mersin'de sosyal medya dolandırıcılığı operasyonu: 9 ...
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Türkiye'nin "simge" projelerini değerlendirdi:
YEREL HABERLER Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Türkiye'nin "simge" ...
Mersin'deki mobilya fabrikası yangınında itfaiye eri hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Mersin'deki mobilya fabrikası yangınında itfaiye eri ...
BAKAN NEBATİ AKKUYU NÜKLEER SANTRALİNİ GEZDİ, İŞÇİLERLE İFTAR YAPTI
YEREL HABERLER BAKAN NEBATİ AKKUYU NÜKLEER SANTRALİNİ GEZDİ, ...
Tarsus'ta midibüs takla attı: 12 yaralı
YEREL HABERLER Tarsus'ta midibüs takla attı: 12 yaralı
Mersin'de mobilya imalathanesinde korkutan yangın (2)
YEREL HABERLER Mersin'de mobilya imalathanesinde korkutan yangın (2)
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati Akkuyu NGS'de iftar programına katıldı:
YEREL HABERLER Hazine ve Maliye Bakanı Nebati Akkuyu NGS'de iftar ...
Mersin'de mobilya imalathanesinde korkutan yangın (1)
YEREL HABERLER Mersin'de mobilya imalathanesinde korkutan yangın ...
Mersin'de mobilya fabrikasındaki yangında tavanın çökmesi sonucu bir itfaiye eri hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Mersin'de mobilya fabrikasındaki yangında tavanın ...
GÜNCELLEME - Mersin'de mobilya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Mersin'de mobilya fabrikasında çıkan ...
Mersin'de mobilya fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
YEREL HABERLER Mersin'de mobilya fabrikasında çıkan yangına müdahale ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.