Hafif ticari araç, alev alev yandı



Okan ÇALIŞKAN/ TARSUS (Mersin), (DHA)MERSİN'de bayram ziyaretine giden Hüseyin Esen'in (34) kullandığı hafif ticari araç, seyir halindeyken alev alıp kullanılamaz hale geldi. Aracı terk eden Esen ile yanındaki arkadaşı, yara almadan kurtuldu.

Hüseyin Esen'in kullandığı 33 ALM 877 plakalı hafif ticari araç, seyir halindeyken, TAG Otoyolu Berdan viyadüğü Tarsus istikametinde, henüz bilinmeyen nedenle, motor bölümünden alev aldı. Durumu fark eden Esen, aracı güvenlik şeridinde durdurdu. Esen ile yanındaki ismi öğrenilemeyen arkadaşı aracı terk etti. İhbar üzerine bölgeye gelen büyükşehir belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi. Yaralananın olmadığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2023-04-21 15:00:31



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