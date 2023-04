Bakan Nebati: Vatandaşın aklıyla oynamayın

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)HAZİNE ve Maliye Bakanı ve AK Parti Mersin 1'nci sıra milletvekili adayı Nureddin Nebati, kentsel dönüşüme tabi olacak bölgelerdeki vatandaşlara muhalefetin söylemlerine aldırmadan hızlıca imkanlardan yararlanması çağırısında bulunarak, "Belediyelerimiz lütfen, işleri kolaylaştırıcı tedbirleri de sizler alın. Muhalefete çağrımı yeniliyorum, rahat durun. Bırakın işimizi yapalım. Vatandaşın aklıyla oynamayın" dedi.

AK Parti Mersin 1'nci sıra milletvekili adayı Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin katılımıyla AK Parti İl Binası önünde bayramlaşma programı düzenlendi. Bayramlaşma sırasında Bakan Nebati, telefonda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Telefonda Mersinlilerin bayramını kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rabbim nice bayramlara kavuştursun inşallah. Ben de Gaziantep Nurdağı'na hareket ediyorum. Orada konut teslimi yapacağız, köy evleri olarak. Mersin'de inşallah bu defa çok daha farklı bir neticeyi biz Mersinli kardeşlerimizden bekliyoruz. Büyük bir gayretle, Mersin'i inşallah hallaç pamuğu gibi almamız lazım. Durmak yok, yola devam" diye konuştu.

Milletvekilleri, milletvekili adayları ve partililerin katılımıyla gerçekleşen bayramlaşma programında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kahramanmaraş depremlerinin ardından Türkiye'nin yaşadığı asrın afetinde 110 milyar dolara yaklaşan bir servet kaybının yaşandığını belirterek, "Böylesine büyük bir afetten yine güçlü bir şekilde çıkacağız. Çünkü, salgın geldiğinde de aynı şeyleri söylediler ama biz pozitif yönde ayrıştık. Savaş olduğu zaman yine aynı şeyleri söylediler, ama biz yine büyüyerek ve istihdam oluşturarak, pozitif yönde ayrıştık. Bu depremde de can kayıplarımız oldu, yaralılarımız var ama Allah'ın izniyle, yaralarını hızlı sarmakla kalmayacağız, muhalefetin ısrarla kentsel dönüşüme karşı çıkarak, aslında bu afetlerde yeterinde hızlı gitmememizin en büyük günahkarı olanlara rağmen, şimdi kentsel dönüşümde adeta devrim oluşturacak adımlar atıyoruz. Muhalefet, çıkıp da kentsel dönüşüm yapılacağı yerlerde toplantılar yapmaktan vazgeçsin. Kentsel dönüşümü durdurduk, diye övünmesinler. Kentsel dönüşüme karşıyız diyerek, vatandaşımızın canıyla oynamasınlar" diye konuştu.

'VATANDAŞLAR HER ZAMAN YANIMIZDA'

Bakan Nebati, her zaman vatandaşın yanında olduklarını kaydederek, şöyle devam etti:

"Biz bir tarafta deprem konutlarını altyapısıyla birlikte üretirken, şimdi kentsel dönüşümle, daire sahiplerimiz bir tarafta 100 metrekarelik dairenin neredeyse tamamını maliyetini karşılayacak şekilde 0,74 faiz oranıyla ve 2 yıl ödemesiz uzun vadeli imkanlarla kendi konutlarını hızlı bir şekilde kentsel dönüşüme tabi tutarak, inşaatlarını yapabilecekler. Yine Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği, dairelerle ilgili de Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla bir çalışma yaparak, orada da maliyetin bir kısmını da biz karşılamış olacağız. O da yetmez, aynı şekilde kentsel dönüşümde müteahhitlik yapacaklara da 250 milyon liraya kadar yine kredi imkanı sağlıyoruz. Buradan çağrımız, kentsel dönüşüme tabi olacak yerlerdeki vatandaşlarımızın, muhalefetin o söylemlerine kulak vermeden, hızlıca bu imkanlardan yararlanacak ve yoluna devam edecek şekilde davransın. Belediyelerimiz lütfen, işleri kolaylaştırıcı tedbirleri de sizler alın. Muhalefete çağrımı yeniliyorum, rahat durun. Bırakın işimizi yapalım. Vatandaşın aklıyla oynamayın. Düne kadar Türkiye Cumhuriyeti Hazinesinde hiçbir şey kalmadı diyenler, daha 5 dakika sonra biz iktidara geldiğimizde merkez bankasındaki altınları dağıtacağız, diyor. Merkez bankasının ve hazinenin kasası boşsa ne dağıtıyorsun? Boş değil ise niye boş diyorsun? Vatandaşın aklıyla oynamayın. O yetmiyormuş gibi 21 yılda Türkiye'de yurt dışından gelen yatırımların miktarı belli. Türkiye güvenilir bir ülke. Özellikle gelişmekte olan ülkeler arasında en çok yatırım alan ülke, Türkiye. Sen kalkıyorsun bu toplantılarda, 'ben şu kadar para getireceğim' diyorsun. Kusura bakma, hiçbir fon yöneticisi, hiçbir ülke, hiçbir uluslararası kuruluş, muhalefetin liderine de yöneticisine de bakıp bir ülkeye yatırım yapmaz. Tüm fonlar, yatırımcılar, doğrudan ve dolaysız yapacak olanlar iktidarın ne dediğine bakar." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mersin / Toroslar Mustafa ERCAN

2023-04-22 15:26:02



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.