ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi - Fenerbahçe Alagöz Holding: 68-75

"14 Mayıs referandum gibi bir seçim"

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Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)-

HAKEMLER: Can Mavisu, Ziya Özorhon, Tolga Akkuşoğlu

SALON: Servet Tazegül

ÇBK MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ: Asena Yalçın 2, Gamze Takmaz, Özge Özışık, Sinem Ataş, Willams 15, Gray 25, Holingsvorth 7, Hayes 19

FENERBAHÇE ALAGÖZ HOLDİNG: Olcay Çakır Turgut 11, İdil Saçalır 5, Şerife Alperi Onar 18, Meesseman 19, Gizem Başaran Turan, McBride 4, Stewart 18, Merve Aydın, Stokes

1'İNCİ PERİYOT: 21-20

DEVRE: 37-41

3'ÜNCÜ PERİYOT: 56-60

Fenerbahçe Alagöz Holding, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Nilay Aydoğan Sezonu play-off final serisi ilk maçında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni deplasmanda 75-68 mağlup ederek 1-0 öne geçti.

Ligde normal sezon müsabakalarının tamamlanmasının ardından ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi ile Fenerbahçe Alagöz Holding play-off finali için Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Asena Yalçın, Gamze Takmaz, Willams, Gray, Hayes ilk 5'i ile sahaya çıktı. Konuk Fenerbahçe Alagöz Holding ise, Olcay Çakır Turgut, Meesseman , McBride, Stewart, Merve Aydın ilk 5'i ile parkeye çıktı. Mücadale ilk periyot 21-20 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin üstünlüğüyle tamamlandı. 2'nci periyotta Fenerbahçe Alagöz Holding üstünlüğü ele alarak ilk yarıyı 41-37 önde tamamlayarak soyunma odasına 4 sayı farkla gitti. 3'üncü periyodu da 56-60 önde tamamlayan Fenarbahçe Alagöz, mücadeleden 75-68'lik üstünlükle ayrıldı ve final serisinde 1-0 öne geçti.

Serinin 2'nci maçı 23 Nisan Pazar günü ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanacak.

DHA-Spor Türkiye-Mersin / Yenişehir Mustafa ERCAN

2023-04-22 22:36:36



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