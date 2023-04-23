Depremzede öğrenciler, 23 Nisan için 'Bir Başkadır Benim Memleketim' şarkısını seslendirdi



Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), (DHA)MERSİN'in Erdemli ilçesinde, aralarında depremzede öğrencilerin de olduğu belediye bünyesinde oluşturulan Çocuk ve Gençlik Korosu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için 'Bir Başkadır Benim Memleketim' şarkısını seslendirdi.

Erdemli Belediyesi Çocuk ve Gençlik Korosu öğrencileri, 23 Nisan coşkusu için bir araya geldi. 11 ili etkileyen depremin ardından ilçeye gelen depremzede ve Erdemlili öğrencilerden oluşan koro, `Bir Başkadır Benim Memleketim´ şarkısını seslendirdi. Klibin şefliğini Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu yaptı. Öğrenciler seslendirdikleri klibi 23 Nisan´da deprem bölgesindeki arkadaşlarına armağan etti.

'GENÇLERİMİZİN UMUDU MAVİ OLSUN'

Gençlerin umudunun rengi hep mavi kalmasını amaçladıklarını belirten Belediye Başkanı Tollu, "Depremden etkilenen gençlerimizle Erdemli´nin gençlerini bir araya getirdik. Erdemli Belediyesi Gençlik ve Çocuk Korosu ile birlikte, dolayısıyla bu güzelliği gençlerimizle birlikte yaşayalım istedik. Gençlerimizin rengi mavi olsun, umudu mavi olsun, gökyüzü gibi, deniz gibi geleceği temsil etsin" dedi.

MÜZİKLE YARALAR İYİLEŞİYOR

Seslendirdikleri parçayı, 23 Nisan´da 11 ile armağan ettiklerini ifade eden depremzede koro üyesi öğrenci Şahan Toprak, "Hatay´dan geliyorum, `Memleketim´ şarkısını tüm 11 ile armağan ediyorum. Müzik sayesinde de bu yaralarımız çok daha hızlı iyileşiyor" diye konuştu.

Müzik sayesinde bütün kötü yaşanmışlıklarını unuttuğunu vurgulayan Enes Kızıl, "Adıyaman´dan geldim, depremzedeyim. Buraya gelince bütün yaşanmışlıkları unuttum deprem adına" dedi.

Esra Unözgür ise "23 Nisan Dünya Çocuk Bayramı´nı kutlamak çok heyecan vericiydi. 23 Nisan bizim tüm dünyaya tüm dün çocuklarına böyle bir hediyemiz oldu, böyle bir projede bulunmak" ifadesini kullandı.

Depremden etkilenen arkadaşlarıyla böyle bir projede olduğu için gururlu olduğunu kaydeden Fatma Büşra Serin, şunları söyledi:

"Depremzedelerin olduğu bu orkestrada olduğum için çok gurur duyuyorum. Tüm şehirlerden birçok şehirden arkadaşlarımız var. Çok gurur verici."

Öte yandan Erdemli Belediyesi Çocuk ve Gençlik Korosu ilerleyen günlerde ilk konserini vermeye hazırlanıyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mersin / Erdemli Mehmet DOĞANER

2023-04-23 11:42:27



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