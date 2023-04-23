Mersin'deki yangında üçüzlerden ölen 2 kardeş defnedildi

Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'in Toroslar ilçesinde çıkan yangında hayatını kaybeden 8 yaşındaki üçüzlerden Egemen ile Nevzat Cesur'un cenazeleri, toprağa verildi.
Buluklu Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın en üst katında Engin Cesur'a ait evde, dün akşam saatlerinde çıkan yangında Zeliha Cesur ile üçüzleri Egemen, Nevzat ve Nisa Cesur mahsur kaldı. Anne Cesur, Nisa'yı alıp evden çıkarken, diğer çocukları içeride kaldı. İhbarla gelip, yangını söndüren ekipler, Egemen ve Nevzat Cesur'un cenazelerine ulaştı. Dumandan etkilenen anne ile ağır yaralanan Nisa ise ekiplerce Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ölen 2 kardeş için bugün Buluklu Mahallesi'ndeki Kaşlı Mezarlığı´nda cenaze namazı kılındı. Namazın ardından kardeşler, yan yana toprağa verildi. Küçük Nisa'nın ise hastanedeki tedavisi sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN
2023-04-23 15:42:12
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