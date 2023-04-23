ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi - Fenerbahçe Alagöz Holding: 76-83

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)
SALON: Servet Tazegül
HAKEMLER: Kerem Baki, Alper Altuğ Köselerli, Orkun Yurttaş
ÇBK MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ: Asena Yalçın 5, Gamze Takmaz 6, Özge Özışık 2, Gökşen Fitik 11, Sinem Ataş 11, Willams 12, Gray 15, Hayes 14
FENERBAHÇE ALAGÖZ HOLDİNG: Sabally 14, Olcay Çakır Turgut 8, İdil Saçalır, Alperi Onar 13, Meesseman 19, Stewart 26, Merve Aydın 3, Stokes
1'İNCİ PERİYOT: 22-23
İLK YARI: 41-41
3'ÜNCÜ PERİYOT: 52-65
5 FAUL: 39.51 Sinem Ataş (ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi)
Fenerbahçe Alagöz Holding, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Nilay Aydoğan Sezonu play-off final serisi ikinci maçında Çukurova Basketbol Kulubü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi'ni deplasmanda 83-76 mağlup ederek 2-0 öne geçti.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Nilay Aydoğan Sezonu play-off final serisi ikinci maçında Çukurova Basketbol Kulubü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi, Fenerbahçe'yi konuk etti. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un da izlediği maça ev sahibi ÇBK; Asena Yalçın, Gamze Takmaz, Elizabeth Willams, Chelsea Gray, Renara Hayes 5'iyle, konuk Fenerbahçe Alagöz Holding ise; Satou Sabally, Olcay Çakır Turgut, Emma Messeman, Breanna Stewart, Merve Aydın 5'iyle başladı. Karşılaşmadan 83-76 galip ayrılan sarı-lacivertli ekip, seride durumu 2-0'a getirdi.
Final serisinde 3'üncü maç, 25 Nisan Salı günü Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde Metro Enerji Salonu'nda oynanacak. (DHA)
DHA-Spor Türkiye-Mersin / Yenişehir Mustafa ERCAN
2023-04-23 20:38:44
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