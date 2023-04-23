ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi - Fenerbahçe Alagöz Holding: 76-83

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Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)

SALON: Servet Tazegül

HAKEMLER: Kerem Baki, Alper Altuğ Köselerli, Orkun Yurttaş

ÇBK MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ: Asena Yalçın 5, Gamze Takmaz 6, Özge Özışık 2, Gökşen Fitik 11, Sinem Ataş 11, Willams 12, Gray 15, Hayes 14

FENERBAHÇE ALAGÖZ HOLDİNG: Sabally 14, Olcay Çakır Turgut 8, İdil Saçalır, Alperi Onar 13, Meesseman 19, Stewart 26, Merve Aydın 3, Stokes

1'İNCİ PERİYOT: 22-23

İLK YARI: 41-41

3'ÜNCÜ PERİYOT: 52-65

5 FAUL: 39.51 Sinem Ataş (ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi)

Fenerbahçe Alagöz Holding, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Nilay Aydoğan Sezonu play-off final serisi ikinci maçında Çukurova Basketbol Kulubü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi'ni deplasmanda 83-76 mağlup ederek 2-0 öne geçti.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Nilay Aydoğan Sezonu play-off final serisi ikinci maçında Çukurova Basketbol Kulubü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi, Fenerbahçe'yi konuk etti. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un da izlediği maça ev sahibi ÇBK; Asena Yalçın, Gamze Takmaz, Elizabeth Willams, Chelsea Gray, Renara Hayes 5'iyle, konuk Fenerbahçe Alagöz Holding ise; Satou Sabally, Olcay Çakır Turgut, Emma Messeman, Breanna Stewart, Merve Aydın 5'iyle başladı. Karşılaşmadan 83-76 galip ayrılan sarı-lacivertli ekip, seride durumu 2-0'a getirdi.

Final serisinde 3'üncü maç, 25 Nisan Salı günü Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde Metro Enerji Salonu'nda oynanacak. (DHA)

DHA-Spor Türkiye-Mersin / Yenişehir Mustafa ERCAN

2023-04-23 20:38:44



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