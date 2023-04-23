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Çocuklardan Togg'a yoğun ilgi

DHA

Çocuklardan Togg'a yoğun ilgi


Soner AYDIN/ MERSİN, (DHA)MERSİN'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde gerçekleştirilen etkinliğe katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, çocukları Togg ile buluşturdu.
AK Parti'den Mersin milletvekili adayı olan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, merkez Akdeniz ilçesi Atatürk Parkında düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerine katıldı. Kurulan şişme oyun alanları, palyaçolar ve çeşitli etkinliklerle doyasıya eğlenen çocuklar, 23 Nisan coşkusunu doya doya yaşadı. Sevilen sanatçı Sinan Akçıl sahneye çıkarak, yüzlerce çocuğa müzik keyfi yaşattı. Akçıl'ın ardından ise sahneye Tuğçe Kandemir çıktı. Şarkılarıyla Mersinlileri mest eden Kandemir, çocukların bayramını kutladı.
Konserlerin ardından sahneye çıkan Bakan Nebati, çocukların hem Ramazan Bayramı'nı hem de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Alana yerli otomobili Togg ile geldiğini söyleyen Bakan Nebati, "Çocukken anlatırlardı, bizim zamanımızda Devrim araçları varmış. Sırf yakıt koymadıkları için, Devrim otomobilinin üretimi engellenmiş. Uçaklar, hazırlıklar yapılmış, engellenmiş. Çünkü, Türkiye 21. yüzyıla güçlü girmesin diye. Maalesef, şu ülkenin içerisindeki bir kısım insanlarda bunlara destek vermişler. Ama bilmedikleri bir şey var. 21. yüz yılın ilk yıllarından itibaren, gençliğe önem veren, bayrağa önem veren, vatana önem veren, devlete önem veren, herkesi başının tacı olarak bilen, teknolojiyi çok iyi kullanan Recep Tayyip Erdoğan gelecekmiş. Bizim İHA'larımız SİHA'larımız hepsi var mı, var" dedi.
Bakan Nebati'nin konuşmasının ardından Togg etrafına toplanan çocuklar, yerli otomobil ile fotoğraf çektirdi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN
2023-04-23 22:14:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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