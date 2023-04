Bakan Nebati: Hedefimiz, 7 yıl içinde 1 milyon Togg´u yollara çıkarmaktır

MERSİN, (DHA)HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 60 yıllık yerli otomobil hayalini gerçekleştirdiklerini belirterek, 7 yıl içerisinde 1 milyon Togg'u yollara çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, seçim çalışmaları kapsamında Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nde basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Basın İstişare Toplantısı'na Bakan Nebati ile birlikte Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak da katıldı. Bakan Nebati, 60 yıllık yerli otomobil hayalini gerçekleştirdiklerini belirterek, Togg'a sahip olmak için rekor sayıda başvuru yapıldığını söyledi. Hedefin, 7 yıl içerisinde 1 milyon Togg'u yollara çıkarmak olduğunu kaydeden Bakan Nebati, "Satışlarda kamu bankalarımız aracılığıyla araç bedelinin yüzde 50'si tutarında, 36 ay vade ve 0,99 oranıyla kredi kullandıracağız. Böylelikle bir teknoloji harikası olan yerli otomobilimize, vatandaşlarımızın erişimini kolaylaştırıyoruz" diye konuştu.

SİRO BATARYA GELİŞTİRME VE ÜRETİM KAMPÜSÜ KURULUYOR

Enerji depolama ve batarya alanında çip krizinin bir benzerini yaşamamak için yatırımların hızlandırıldığını belirten Bakan Nebati, şöyle konuştu:

"Ülkemize değer katacak stratejik bir yatırım olan Siro Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü inşaatına başladık. Siro Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsümüz hem bu alanda arz açığını değerlendirecek hem de Togg ve yeni nesil araçlar ile yenilenebilir enerji depolama için batarya geliştirecek ve üretecektir. Direksiyon başında ter döken, milletimize ve ekonomimize hizmet veren esnafımızın dün olduğu gibi bugün de yanındayız. Şehir içi taksi, dolmuş, servis, minibüs, midibüs ve otobüs taşımacılığı faaliyeti ile ticari yük taşımacılığı yapan esnafımız, aynı cins aracını yenilerken ÖTV´den muaf tutacağız. Yeni Meclis açıldığında ilk düzenleme bu olacaktır. Basit usul dışında kalan 13 büyükşehrimizdeki 80 bin pazarcı esnafımızın kazançlarını da basit usul kapsamına dahil ediyoruz. Evlerde imal ettikleri ürünleri internette ve benzeri platformlarda satanları, vergi muafiyeti kapsamına alıyoruz. Muafiyet sınırını da 320 bin liradan 700 bin liraya çıkarıyoruz."

'DEPREM BÖLGESİNDE 650 BİN KONUT İNŞA EDECEĞİZ'

Deprem bölgesindeki illerde 105 binden fazla konutun inşaatına başladıklarını kaydeden Bakan Nebati, şunları söyledi:

"Depremzede vatandaşlarımızı bir an evvel kalıcı konutlarına kavuşturmak için canla başla çalışmaya devam ediyoruz. Kısa bir süre zarfında 105 binden fazla konutun inşaatına başladık. Toplamda da 650 bin konut inşa edeceğiz. Bir yandan temelleri atıyor bir yandan anahtarları teslim ediyoruz. Vatandaşlarımızı kısa bir sürede yepyeni ve sapasağlam evlerine kavuşturmanın mutluluğunu paylaşıyoruz. Avrupa Yakası´ndaki rezerv alanlarımızda 500 bin, Asya Yakası´ndaki rezerv alanlarımızda 500 bin konut yapmayı hedefliyoruz. Buralara taşıyacağımız nüfusla büyük oranda seyrelteceğimiz mevcut yerleşim yerlerinde de 500 bin konutu yerinde dönüştürmeyi planlıyoruz. Her yıl 300 bin, 5 yılda toplam 1,5 milyon yeni konutla en az 6 milyon İstanbulluyu güvenli yuvalara kavuşturmuş olacağız. Bina yoğunluğunu seyrelteceğimiz yerlerde yeni yeşil alan, sosyal birimler, toplanma alanları yapacak, şehrin trafiğini de rahatlatacağız. Bugüne kadar 695 bini İstanbul'da olmak üzere toplamda 3,3 milyon konutu dönüştürdük. 81 ilimizde de kentsel dönüşüm çalışmalarımız devam ediyor. İstanbul´un şehircilik tarihinde yeni bir sayfa açacak olan bu kampanya ile şehrimizde kira yardımı tutarını 3 bin 500 liradan 5 bin 250 liraya yükseltiyoruz. Bu kapsamdaki başvurular 26 Nisan´da başlayacaktır."

'ARZ GÜVENLİĞİ SAĞLANACAK, GIDA FİYAT DALGALANMALARI ÖNLENECEK'

"Gençlerimize de önemli fırsatlar sunan tarihimizin en önemli kırsal projelerinden birini hayata geçiriyoruz" diyen Bakan Nebati, şöyle konuştu.

"Özgün mimari eseri olan akıllı köy evleri, ahırlar, köy konakları, camiler ve peyzajlar ile gelişmiş altyapı ve teknoloji sunan bir model ortaya koyuluyor. Afet alanlarında yaşayan çiftçilere Ziraat Bankası aracılığıyla sıfır faizli hayvancılık kredisi ve hayvan-yem alım desteği sağlanacak. Afet alanları dışındaki bölgelerde yaşayan vatandaşlara, 'İlk Evim Kampanyası' şartlarıyla akıllı köylerden ev sahibi olma imkanı sunulacak. Köylerde yaşayan vatandaşlara, mevcut evlerini yıkıp güvenli ve teknoloji destekli evlere geçmeleri için uygun finansman sağlanacak. Kırsal dönüşüm kapsamında 50 baş üzeri büyükbaş ari damızlık üretim merkezleri teşvik edilerek, hayvan varlığı artırılacak ve verim artışı hedeflenecek. Sözleşmeli üretim modeli ile aile tipi işletmelerde büyükbaş ve besi hayvancılığı desteklenerek, her haneye en az bir asgari ücret garantisi verilecek. Arz güvenliği sağlanacak ve gıda fiyat dalgalanmaları önlenecek. Tarımsal üretimde basınçlı sulama altyapısının güçlendirilmesi ile birim alanda daha çok rekolte ve gelir elde edilmesi sağlanacak. Jeotermal organize sanayi bölgelerinde ve sebze-meyve yetiştirme amaçlı sera yatırımlarında desteğin artırılması planlanıyor. Tarımsal üretimin en büyük girdisi olan mazot ve gübrelerdeki dışa bağımlılığın azaltılması için önemli bir proje devreye alınacak."

'32 AYDA DEVREYE ALDIK'

Karadeniz doğal gazını keşiften sadece 32 ay sonra devreye aldıklarını belirten Bakan Nebati şöyle devam etti:

"Dünyada 6-7 yıl süren keşfedilen gazı kullanılabilir hale getirme süresini, biz gece gündüz çalışarak 3 yılın altına indirdik. Yaklaşık 10 bin personelin ve 50 geminin geceli gündüzlü çalışmasıyla ortaya çıkan bu başarının gururu milletimizin tamamına aittir. Karadeniz doğal gaz keşfimiz sayesinde, 1 yıl boyunca evlerimizdeki mutfak ve sıcak su tüketimi için gereken doğal gaz ücretsiz verilecektir. Ayrıca önümüzdeki 1 ay boyunca konutlarımızda ısınma dahil, tüm doğal gaz tüketiminden de ücret alınmayacaktır. Ülkemizin ürettiği doğal gaz ve petrol gelirlerinden ayrılacak kaynakla Aile ve Gençlik Bankası kuracağız. Bu kapsamda ilk müjdemiz ev hanımlarımıza. Evlerimizin yükünü çeken ev hanımlarına emeklilik hakkı getiriyoruz. Emekli olmak isteyen ev hanımlarının primlerinin üçte birini biz karşılayacağız. Yıpranma hakkı da vererek, ev hanımlarının daha kısa sürede emekli olabilmelerini sağlayacağız. Evlenmek isteyen gençlerimize 2 yılı ödemesiz 48 ay vadeli, faizsiz 150 bin lira kredi vereceğiz. Her ailede en az bir kişinin istihdama katılmasını temin edeceğiz. Böylece en az bir ferdinin çalışmadığı aile bırakmayacağız. Bu amaçla istihdam edilen kişinin gerekirse sigorta primini, gerekirse maaşının bir kısmını biz karşılayacağız. Her aşaması zorlukla dolu 10 yıllık bir emeğin ve mücadelenin ürünü olan İstanbul Finans Merkezi´nin açılışını gerçekleştirdik. Bu merkez, Türk ekonomisini finans sektörünün lokomotifliğinde hızla büyütecektir." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez MERSİN, (DHA)

2023-04-25 14:41:33



