Bakan Nebati, Mersin gençlerle buluştu



Soner AYDIN/ MERSİN, (DHA)HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, seçim bölgesi Mersin'de gençlerle bir araya geldi.

AK Parti'den Mersin 1'inci sıra milletvekili adayı olan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, seçim çalışmaları kapsamında, merkez Akdeniz ilçesindeki Millet Bahçesinde gençlerle buluştu. Gençlik buluşmasına AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan da katıldı. Bakan Nebati, gençlerle gerçekleştirdiği sohbette AK Parti'nin, iktidara geldikten sonra gençlere yönelik önemli çalışmalara imza attığını belirterek, "Mersin'de gençler için özellikle teknoloji ve bilişim alanlarında önemli çalışmalara imza atacağız. Cumhurbaşkanımız Mersin'e önem veriyor. Her dönem ekonomiyle ilintili, doğrudan ya da dolaylı mutlaka bir bakan gönderiyor. Bizi de Hazine ve Maliye Bakanı olarak buraya hizmet etmeye gönderince başladık, inşallah devam edeceğiz. İzmir'deki de bizim kardeşimiz, Kars'taki de bizim yoldaşımız, Isparta'daki de bizim canımız" dedi.

Sohbette yatırımlara da değinen Nebati, konuşmasının ardından gençlerle öz çekim yaptı. Bakan Nebati daha sonra alanda bulunan Togg'un önünde hatıra fotoğraf çektirdi. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Mersin / Akdeniz Soner AYDIN

2023-04-26 00:26:16



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