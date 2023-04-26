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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

BAKAN NEBATİ, MERSİN GENÇLERLE BULUŞTU  

DHA

BAKAN NEBATİ, MERSİN GENÇLERLE BULUŞTU  


HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, seçim bölgesi Mersin'de gençlerle bir araya geldi.AK Parti'den Mersin 1'inci sıra milletvekili adayı olan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, seçim çalışmaları kapsamında, merkez Akdeniz ilçesindeki Millet Bahçesinde gençlerle buluştu. Gençlik buluşmasına AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan da katıldı. Bakan Nebati, gençlerle gerçekleştirdiği sohbette AK Parti'nin, iktidara geldikten sonra gençlere yönelik önemli çalışmalara imza attığını belirterek, "Mersin'de gençler için özellikle teknoloji ve bilişim alanlarında önemli çalışmalara imza atacağız. Cumhurbaşkanımız Mersin'e önem veriyor. Her dönem ekonomiyle ilintili, doğrudan ya da dolaylı mutlaka bir bakan gönderiyor. Bizi de Hazine ve Maliye Bakanı olarak buraya hizmet etmeye gönderince başladık, inşallah devam edeceğiz. İzmir'deki de bizim kardeşimiz, Kars'taki de bizim yoldaşımız, Isparta'daki de bizim canımız" dedi.Sohbette yatırımlara da değinen Nebati, konuşmasının ardından gençlerle öz çekim yaptı. Bakan Nebati daha sonra alanda bulunan Togg'un önünde hatıra fotoğraf çektirdi. (DHA)Görüntü Dökümü
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-Buluşmanın yapıldığı Millet Bahçesi
-Buluşmaya katılan gençler
-Bakan Nureddin Nebati´nin alana gelmesi
-Bakan Nureddin Nebati´nin konuşmasıHaber-Kamera: Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)DHA-Gündem Türkiye-Mersin Haber-Kamera: Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)
2023-04-26 00:45:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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